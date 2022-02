Nuova Opel Astra diventa più aggressiva grazie a Irmscher

L’ultima generazione dell’Opel Astra è stata completamente rinnovata sotto ogni punto di vista rispetto al modello precedente. È disponibile già all’acquisto in Italia e in altri paesi europei mentre la produzione nello stabilimento di Rüsselsheim è iniziata da poco, con consegne che partiranno verso la fine della primavera.

All’interno della gamma della nuova Astra è presente l’allestimento GS Line che esprime al meglio l’anima sportiva proposta dalla vettura. Il preparatore tedesco Irmscher è partito proprio da questo allestimento per realizzare un pacchetto speciale.

Nuova Opel Astra: Irmscher presenta la sua versione modificata

Come è possibile vedere nelle immagini, il nuovo kit riesce ad adattarsi davvero bene all’Opel Astra 2022, avvicinandola a una versione OPC (Opel Performance Center). La nuova Astra by Irmscher presenta una carrozzeria bicolore bianca e nera, quest’ultimo presente su cofano motore, calotte degli specchietti retrovisori esterni, tetto, montanti del parabrezza e spoiler posteriore.

In abbinata c’è una sottile striscia rossa sul bordo del cofano motore e un paraurti che abbassa notevolmente l’altezza da terra della carrozzeria e contiene delle prese d’aria aggiuntive. In aggiunta, il tuner tedesco ha implementato nuove minigonne laterali con inserto neri che aiutano a nascondere la ridotta escursione delle sospensioni e a rendere il design ancora più aggressivo.

A bordo della nuova Opel Astra modificata da Irmscher non mancano dei cerchi in lega da 18” o 19”, a seconda delle preferenze del cliente. Sulla parte posteriore spicca un nuovo paraurti dalle linee più sportive con diffusore nero integrato.

Per quanto riguarda l’abitacolo, Irmscher propone alcune modifiche, fra cui i nuovi rivestimenti in pelle microforata per i sedili anteriori e posteriori, i tappetini in velluto, la nuova plancia e le modanature in acciaio inossidabile sulle soglie sottoporta. La società di tuning ha precisato che il nuovo pacchetto speciale di aggiornamento per l’Astra 2022 è disponibile per tutte le versioni, compresa l’ibrida plug-in da 180 CV.

La gamma in Italia

Disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 24.500 euro (chiavi in mano), la vettura è viene proposta in cinque allestimenti chiamati Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line e Ultimate.

Sotto il cofano è possibile optare per tre tipi di motorizzazioni: turbo benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 101 e 130 CV (quest’ultimo abbinabile sia al cambio manuale a 6 marce che a uno automatico 8 rapporti), il turbodiesel BlueHDi da 1.5 litri con trasmissioni manuale a 6 velocità e automatica a 8 marce e ibrida plug-in con turbo benzina PureTech da 1.6 litri da 110 CV abbinato a un powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 180 CV. In questo caso è presente una batteria che assicura fino a 58 km di autonomia con una singola ricarica in modalità 100% elettrica.