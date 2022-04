Nuova Opel Monza: un render prova ad immaginare il suo design

Negli scorsi anni si è parlato con insistenza del possibile ritorno di una nuova Opel Monza. Alcuni teaser avevano ipotizzato il suo aspetto. Di questo modello ultimamente non si è più parlato e molto probabilmente per adesso la casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis sembra aver rinunciato a riportare in vita il suo famoso modello. Nonostante ciò sul web c’è chi si ostina ad immaginare quello che sarebbe l’aspetto di questa auto qualora Opel la riportasse in vita.

Nuova Opel Monza: un render la immagina in versione crossover elettrico

Data l’enorme popolarità che in questo momento hanno i SUV e i crossover, la nuova Opel Monza viene qui immaginata nelle vesti di crossover elettrico in uno stile davvero molto simile a quello della recente Lotus Eletre. Ovviamente sembra assai improbabile che questa auto possa tornare in queste vesti anche se l’idea che un domani il famoso nome sia riproposto per un crossover della casa tedesca non sembra poi una cosa così incredibile.

Il render che vi mostriamo è opera di Kleber Silva che ha dato così la sua interpretazione di questo veicolo che invece di essere immaginato una classica coupé fastback executive o una concept car con porte ad ali di gabbiano viene mostrato qua sotto forma di crossover.

Ricordiamo che nei prossimi anni Opel, come del resto tutti gli altri brand che fanno parte del gruppo Stellantis ha intenzione di elettrificare completamente la sua gamma. Pertanto se mai in futuro dovesse tornare una nuova Opel Monza, questa auto inevitabilmente sarebbe una delle decine di BEV che Stellantis ha annunciato di voler lanciare da qui al 2030.

