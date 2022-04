Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: le ultime indiscrezioni sul ritorno

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è uno di quei modelli che potrebbero fare ritorno nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica milanese. Del resto anche il capo del Biscione Imparato nei mesi scorsi ha fatto il nome di questo modello come di uno di quelli che potrebbero tornare nella gamma del marchio premium di Stellantis nei prossimi anni per migliorare ulteriormente l’immagine del marchio che punta ad essere un vero e proprio brand globale.

Ecco le ultime voci sul ritorno nella gamma del Biscione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Nelle ultime ore il forum Autopareri ha rivelato alcune notizie interessanti a proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Si dice infatti che l’auto possa venire lanciata anche prima del previsto forse addirittura già nel 2025. Questo modello comunque tornerà solo e soltanto in edizione fortemente limitata. Si vocifera di appena 33 unità che verrebbero prodotte metà con motore a combustione e metà con motore elettrico al 100 per cento.

Si dice anche che alcuni dealer avrebbero già potuto vedere i primi bozzetti di questa futura auto e siano rimasti particolarmente colpiti dal design di questo modello che sicuramente quando sarà lanciato sul mercato farà parlare a lungo di se per le sue caratteristiche e il suo aspetto appassionati e addetti ai lavori.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale potrebbe anche non essere l’unica famosa auto a tornare nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Imparato infatti ha detto chiaramente di voler riportare in vita anche altri modelli famosi quali Alfa Romeo GTV e Duetto. Queste auto tutte in edizione limitata potrebbe rinverdire la fama di Alfa Romeo come casa automobilistica che fa della sportività e delle prestazioni le sue armi migliori.

Imparato infatti ha detto più volte che oltre ad aumentare le immatricolazioni che arriveranno soprattutto dai SUV, una cosa molto importante, forse anche più di fare volumi, sarà quella di migliorare notevolmente l’immagine di Alfa Romeo che negli ultimi decenni probabilmente non è stata valorizzata nel migliore dei modi. Già a fine 2022 Il CEO di Alfa Romeo ha promesso di rivelare qualche altra importante novità su queste auto sportive che vedremo nei prossimi anni.

