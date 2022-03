Nuova Lancia Ypsilon: altra ipotesi dal web

La nuova Lancia Ypsilon continua a tenere banco nel mondo dei motori. La vettura arriverà sul mercato nel corso del 2024 come nuova generazione dell’attuale modello, che continua per il momento ad andare molto bene in Italia, unico paese in cui ormai da diversi anni a questa parte continua ad essere commercializzato. Ciò è dimostrato dalle classifiche di vendita che vedono spesso ai primi posti questa auto superata solo dalla Fiat Panda.

Ecco come viene immaginata in un nuovo render la nuova Lancia Ypsilon

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, oggi vi mostriamo un nuovo render del designer e renderista JJodry che ha pubblicato questa immagine nel sito francese Auto-moto.com ipotizzando una nuova Ypsilon chiaramente ispirata alla Peugeot 208.

In effetti le due auto avranno molto in comune. Basti pensare che molto probabilmente saranno prodotte nella stessa fabbrica, se le indiscrezioni degli ultimi giorni risulteranno essere veritiere. Queste infatti prevedono che la produzione della vettura di Lancia possa avvenire presso lo stabilimento Stellantis di Figuruelas in Spagna. Infatti si dice che dal 2023 anche l’auto di Peugeot nella sua versione elettrica sarà prodotta proprio in quel sito insieme alla Opel Corsa che già viene costruita in quella fabbrica che si trova vicino alla città di Saragozza.

Inoltre le due auto di Stellantis condivideranno la stessa piattaforma e i motori elettrici che saranno molto probabilmente gli unici per la nuova Lancia Ypsilon, data l’intenzione del marchio di diventare completamente elettrico nel giro di pochi anni. Non sappiamo quale sarà lo stile di questa auto, quello che è certo è che si tratterà di un modello assai diverso da quello che noi tutti conosciamo.

Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha promesso una vera rivoluzione per questa auto che però è destinata a continuare ad essere un veicolo fondamentale per il futuro rilancio del marchio, considerato da Stellantis come uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Questo modello inoltre svelerà quelli che saranno i futuri attributi di questo brand che poi saranno perpetrati anche negli altri due modelli attesi nei prossimi anni: le nuove Lancia Aurelia e Lancia Delta. Si parla di eleganza, modernità e stile come elementi fondamentali per il futuro della casa automobilistica piemontese.

A proposito di questa auto nei prossimi mesi è probabile che emergeranno nuovi dettagli su quelle che saranno le sue caratteristiche. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova generazione di questo modello che riporterà in Europa il marchio automobilistico piemontese su cui il gruppo Stellantis ha deciso di puntare forte per i prossimi anni.

