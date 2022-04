Alfa Romeo E-SUV: nuova ipotesi sul suo aspetto

Nei giorni scorsi Il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ha scioccato tutti annunciando l’arrivo nel 2027 di Alfa Romeo E-SUV. Si tratterà del quarto SUV nella gamma della casa automobilistica milanese dopo Stelvio, Tonale e Brennero.

Questo modello il cui nome al momento è sconosciuto, sarà la nuova top di gamma dello storico marchio del Biscione. La vettura, come anticipato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo, sarà un SUV lungo poco meno di 5 metri che proverà a sfidare ad armi pari vetture del calibro di Bmw X5 e X6 nel segmento premium del mercato auto.

Alfa Romeo E-SUV: ecco una nuova ipotesi sull’aspetto di questo modello

A proposito del futuro Alfa Romeo E-SUV, che sorgerà sulla piattaforma STLA Large, vi segnaliamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore dal sito spagnolo Motor.es che prova ad ipotizzare l’aspetto che potrebbe avere questo veicolo quando finalmente sarà svelato. Appaiono evidenti le somiglianze con gli altri due SUV di Alfa Romeo ed in particolare nella zona anteriore con il recente Alfa Romeo Tonale.

Ricordiamo che Alfa Romeo E-SUV, che secondo alcuni si potrebbe chiamare Alfa Romeo Castello, sarà un modello che arriverà sul mercato solo in versione completamente elettrica. Non ci saranno dunque versioni a benzina o ibride del veicolo.

Questo in quanto già dal 2025 ogni nuova auto lanciata da Alfa Romeo sul mercato sarà prima di motori a combustione. Questi rimarranno oltre quella data solo per le auto che saranno lanciate prima e cioè Tonale e Brennero. Entro il 2027 però nessuna auto del Biscione avrà più motori termici.

Tornando ad Alfa Romeo E-SUV, secondo indiscrezioni avrà una sua identità nella silhouette, e soprattutto nella forma del lunotto, che sarà quella caratteristica dell’azienda italiana. Inoltre, una delle grandi differenze rispetto al suo principale rivale Bmw X5 è che il SUV italiano non avrà sette posti, ma solo cinque.

Sicuramente il modello di Alfa Romeo oltre che sul lusso, sulla tecnologia e sulle prestazioni punterà forte sulla sportività. Questa sarà probabilmente la caratteristica che differenzierà maggiormente questo SUV dai suoi principali rivali di BMW, Audi e Mercedes.

Questo E-SUV sembra essere il modello perfetto per poter finalmente sfondare in mercati auto fondamentali come quello degli Stati Uniti e della Cina. Quanto al luogo di produzione di questa auto, sebbene Imparato non si sia espresso, siamo abbastanza certi che sarà uno degli stabilimenti di Stellantis in Italia.

Si vocifera anche che già a fine 2026 possa avvenire il debutto di questa auto che poi però arriverà sul mercato nel corso del 2027. Vedremo nei prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito di questa vettura destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori e ad avere un ruolo centrale nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione.

