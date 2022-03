Alfa Romeo E-SUV: ecco quale potrebbe essere il suo nome

Nei giorni scorsi il CEO di Alfa Romeo Imparato ha confermato l’arrivo nel 2027 di un nuovo modello. Si tratterà di un SUV di segmento E. La notizia è stata nuovamente confermata ieri dal CEO che si trovava a Pomigliano per l’avvio della produzione di Alfa Romeo Stelvio. Per quanto riguarda il futuro Alfa Romeo E-SUV al momento sappiamo poche cose.

Una delle poche certezze è che si tratterà di un modello dalle dimensioni maggiori di Alfa Romeo Stelvio che servirà per fare bene sul mercato in paesi importanti come Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Questo SUV sorgerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis che poi altri non è che una versione aggiornata della piattaforma modulare Alfa Romeo Giorgio.

Ecco quale potrebbe essere il nome scelto per il futuro Alfa Romeo E-SUV che arriverà nel 2027

A proposito del futuro Alfa Romeo E-SUV, la stampa internazionale ha già ipotizzato come questo modello si potrebbe chiamare. E’ stato rispolverato un nome che non è una novità assoluta in quanto già in passato si era parlato di un maxi SUV per il Biscione. Ci riferiamo al nome di Alfa Romeo Castello. Questo nome se fosse confermato sarebbe una sorta di omaggio al Castello Sforzesco di Milano.

Vedremo se Imparato sceglierà di puntare su questo nome o se valuterà qualche altra denominazione per il suo futuro modello di punta che rappresenterà la vettura chiave per sfondare in mercati fondamentali senza i quali Alfa Romeo non potrà mai essere un vero marchio premium globale come invece vuole diventare sotto il gruppo Stellantis.

Il futuro Alfa Romeo E-SUV, in qualità di futura ammiraglia e top di gamma della casa automobilistica milanese sarà un vero e proprio concentrato del meglio del Biscione sia da un punto di vista del design, che da quello della meccanica, che anche per quanto concerne la tecnologia. Sicuramente su questo modello già a partire dai prossimi mesi arriveranno ulteriori conferme su quelle che saranno le sue caratteristiche.

Sicuramente si tratterà di un modello ad alte prestazioni con motore totalmente elettrico che proverà a sfidare ad armi pari vetture del calibro di BMW X5 e X6. Il SUV avrà una lunghezza di poco inferiori a 5 metri.

