Peugeot: aumento delle vendite del 122% nel 2022 in Brasile

Arrivano buone notizie dal Brasile per un altro dei marchi del gruppo Stellantis. Come il marchio francese Citroën, anche Peugeot mantiene infatti la sua crescita costante per quanto riguarda il numero di auto vendute in Brasile. Nei primi tre mesi dell’anno la casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo Stellantis ha immatricolato 9.841 unità, con un incremento del 122 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel terzo mese dell’anno, il marchio francese ha registrato 3.092 veicoli venduti, con una quota di mercato del 2,3 per cento.

Peugeot: continua la crescita record delle vendite per il marchio di Stellantis

Il clou continua ad essere rappresentato dalla berlina compatta Peugeot 208, che dal suo lancio a settembre 2021 ha raggiunto il traguardo delle oltre 25 mila unità consegnate ai clienti in Brasile. Il modello della casa automobilistica del Leone è attualmente venduto in quel paese nelle versioni con motore 1.6 flex e motorizzazione elettrica. Nel solo mese di marzo sono state vendute 2.307 unità del veicolo nella versione flex, per un totale di 6.184 nell’anno.

Insomma sembra fare effetto la cura Stellantis per il marchio transalpino. Continuando così le cose ci sono buone possibilità che sia Peugeot che Citroen sfondino definitivamente nel mercato auto brasiliano andando a dare man forte a Fiat e Jeep che sono gli altri due brand su cui il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares puntano già da tempo per far crescere le immatricolazioni in quell’area del pianeta.

Seguiremo con attenzione i dati di vendita provenienti dal Brasile per capire se il progresso di Peugeot continuerà anche nei prossimi mesi. Vedremo dunque in proposito quali novità arriveranno da Peugeot nel corso del 2022.

