Citroën: le vendite sono aumentate del 79% in Brasile nel Q1 2022

Citroën ha rafforzato la sua strategia di crescita in Brasile e ha ottenuto un importante risultato nel primo trimestre del 2022. Sommando i primi tre mesi dell’anno, il marchio ha venduto 5482 esemplari e registrando una crescita del 79% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, in un mercato in calo del 25% nello stesso periodo.

La Citroën C4 Cactus segue le sue ottime prestazioni nei primi tre mesi dell’anno, assicurandosi una quota del 5% nel competitivo segmento dei B-SUV da inizio anno. Il veicolo ha avuto una solida crescita del 170% nella nei primi tre mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Il SUV ha già immatricolato quest’anno 4794 esemplari, conquistando uno spazio importante tra gli acquirenti brasiliani.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri (LCV), la casa automobilistica francese ha mantenuto una crescita del 21% nel cumulato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutta la versatilità offerta dalla sua gamma di veicoli commerciali leggeri ha permesso a Citroën di ottenere un risultato importante.

La gamma Jumpy, con le versioni Van Pack, Vitré, Minibus ed elettrica (e-Jumpy), assieme alla famiglia Jumper, sono i punti di forza di Citroën tra i clienti della flotta che cercano un veicolo per uso professionale.

Marzo è stato un mese molto importante per Citroën in Sud America poiché ha visto l’inizio della produzione in serie della nuova Citroën C3 presso lo stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro).

A questo importante inizio hanno partecipato il CEO di Stellantis Carlos Tavares, il direttore di Stellantis Sud America Antonio Filosa, il CEO di Citroën Vincent Cobée e il capo di Citroën Sud America Vanessa Castanho, tra gli altri dirigenti.

André Montalvão, direttore delle operazioni commerciali di Citroën Brasile, ha dichiarato che i risultati raggiunti nel primo trimestre del 2022 solo una chiara dimostrazione della forza del brand francese.

Infatti, il marchio sta crescendo anche in condizioni difficili e in un mercato in flessione. Questo risultato dimostra che la strategia adottata da Citroën e il solido lavoro con le concessionarie rappresentano la strada giusta per ampliare la quota di mercato in Brasile. Inoltre, bisogna considerare la meritata quota di mercato nel segmento B-SUV.

Come detto poco fa, la visita di Carlos Tavares e degli altri dirigenti di Stellantis allo stabilimento di Porto Real ha segnato l’inizio della produzione in serie della nuova C3, un modello molto importante che fa parte di una famiglia di tre veicoli progettati appositamente per i consumatori brasiliani e sudamericani.

A questo progetto ha partecipato un team multiculturale di persone provenienti da Brasile, Argentina, Francia e altri paesi. La nuova vettura raggiungerà molto presto il mercato brasiliano e sudamericano con caratteristiche molto interessanti, come l’ottima altezza da terra e una posizione elevata per il guidatore.

