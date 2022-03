Jeep Renegade e Lancia Ypsilon saranno prodotte in Spagna?

Nelle scorse ore nuove indiscrezioni sono trapelate a proposito del futuro di modelli importanti per il gruppo Stellantis come Jeep Renegade e Lancia Ypsilon. Se per quest’ultima già alcune anticipazioni erano arrivate nei mesi scorsi, per il SUV di Jeep si tratta di una novità.

A quanto pare le due famose vetture di Stellantis lasceranno gli attuali stabilimenti in cui sono prodotti per finire in uno degli impianti che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA gestisce in Spagna.

Jeep Renegade e Lancia Ypsilon lasceranno le attuali fabbriche per essere prodotte in Spagna

Sul luogo di produzione della nuova Lancia Ypsilon si dice che possa essere lo stabilimento Stellantis di Figuruelas. In questa fabbrica in futuro oltre Opel Corsa dovrebbe arrivare anche la versione elettrica di Peugeot 208. Ricordiamo che questa auto nella sua versione attuale ormai da molti anni viene prodotta in Polonia a Tychy insieme alla Fiat 500 con motore termico.

Per quanto riguarda invece Jeep Renegade al momento non è trapelato esattamente quale sarà lo stabilimento in cui sarà prodotta. In ogni caso si parla del 2025 per il suo trasferimento in Spagna. Secondo alcuni potrebbe essere sempre Figueruelas vicino Saragozza l’impianto ad ospitare la produzione di questa vettura, che anche in futuro continuerà a rimanere importante per la casa automobilistica americana.

Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno notizie ufficiali da parte di Stellantis che fino a questo momento è rimasta vaga sui futuri luoghi di produzione delle nuove auto. Ad esempio sempre nelle scorse ore è emerso che la nuova Lancia Aurelia sarà prodotta a Melfi insieme a due auto di DS e una di Opel mentre la nuova Fiat Panda dovrebbe dire addio all’Italia e finire in uno degli impianti che il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha nell’Est Europa forse a Kragujevac o a Trnava.

