DS Automobiles: importanti novità al suo organigramma

DS Automobiles ha annunciato una novità importante per il suo organigramma. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha infatti nominato Agnes Tesson-Faget, attualmente project manager di Peugeot, come suo nuovo direttore del prodotto. Succede a Marion David. Tesson-Faget è stato più recentemente project manager per la nuova Peugeot 308 compact, lanciata nel 2021.

Importante nomina per DS Automobiles nelle scorse ore

Ha iniziato la sua carriera in Peugeot nel 1996 come audit interno dopo essersi diplomata alla HEC business school in Francia. Ha poi lavorato nella regione asiatica per Peugeot, tra cui incarichi finanziari in Giappone e Corea del Sud.

Nel 2009, Tesson-Faget è passato al lato marketing, prima come market manager per Russia, Ucraina e India, e nel 2012 è diventato project manager per il piccolo SUV Peugeot 2008. Nel 2016 è stata nominata project manager per la nuova generazione 308. Riporterà al CEO di DS Beatrice Foucher nel suo nuovo ruolo.

DS, Lancia e Alfa Romeo formano il cluster del marchio premium all’interno di Stellantis, che è stato costituito nel gennaio 2021 dalla fusione del Gruppo PSA e Fiat Chrysler Automobiles. I costi di sviluppo per i prodotti futuri saranno condivisi tra i tre marchi.

David è stata nominata vicepresidente senior del prodotto presso DS nel 2018. In precedenza, è stata project manager per i SUV Peugeot 3008 e 5008 ed è stata vincitrice di Automotive News Europe Eurostar 2017. Stellantis non ha fornito dettagli sulla sua posizione futura o se sarebbe rimasta con il gruppo.

Ricordiamo che il brand francese sarà uno dei primi ad elettrificare la sua gamma e nei prossimi anni sono attese molte novità di prodotto che serviranno a rafforzare la sua immagine e le sue vendite nel nostro continente. Il marchio infatti a differenza di Alfa Romeo rimarrà come Lancia un brand per l’Europa.

Ti potrebbe interessare: DS 7 Crossback 2023: nuove foto spia sul prossimo restyling del celebre crossover della casa francese

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!