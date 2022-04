DS 7 Crossback 2023: nuove foto spia sul prossimo restyling

DS Automobiles ha in programma di presentare quest’estate il nuovo restyling del suo SUV Premium DS 7 Crossback.

Dopo quattro anni di carriera, il veicolo finalmente riceverà un aggiornamento, portando con sé diverse novità molto interessanti. L’attuale generazione sarà disponibile almeno fino al 2025, quando sarà svelata la seconda generazione costruita in Italia e con motore 100% elettrico.

DS 7 Crossback 2023: un nuovo prototipo semi-camuffato è stato avvistato in un parcheggio sotterraneo

Detto ciò, i media francesi hanno pubblicato nelle scorse ore alcune foto spia di un prototipo semi-camuffato della DS 7 Crossback 2023 mentre era parcheggiato. Nonostante il rivestimento mimetico, possiamo già apprezzare alcune modifiche apportate dal marchio di Stellantis.

In particolare, il nuovo facelift del SUV premium sarà dotato di nuovi fari anteriori con contorni più sottili e una nuova firma a LED. Poco sotto troviamo dei DRL più spessi e disposti verticalmente, come quelli presenti sulla nuova DS 4. Anche il paraurti è stato totalmente ridisegnato che suggerisce un ampliamento visivo al muso del veicolo. Sotto il camuffamento è nascosta una griglia che sembra essere più piatta, ma più ampia.

Anche la parte posteriore del nuovo restyling subirà delle modifiche, con un portellone posteriore più scavato nella zona tra i fanali. Proprio come visto anteriormente, il nuovo design mira ad offrire una sensazione maggiore di larghezza.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la DS 7 Crossback 2023 non dovrebbe ricevere il display panoramico della DS 4 e mantenere quindi il layout attuale per non stravolgere troppo la disposizione della plancia. Purtroppo, la singola foto spia non permette di vedere se il sistema di infotainment sarà aggiornato oppure no.

Sappiamo che la DS 7 Crossback 2023 avrà dei nuovi cerchi da 19” identici a quelli presenti sulla DS 4 E-Tense. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la casa automobilistica francese prevede di apportare soltanto piccoli miglioramenti alle unità attuali per renderle più efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante.

Oltre ai propulsori a benzina e diesel, continueranno ad essere proposte le versioni ibride plug-in E-Tense. Tuttavia, DS Automobiles dovrebbe aumentare la capacità della batteria così da accrescere l’autonomia percorribile in modalità 100% elettrica.

Non sappiamo se sono previsti aggiornamenti agli allestimenti. In questo momento, in Italia, il SUV premium del costruttore francese viene proposto in cinque versioni chiamate Business, Grand Chic, Performance Line, Ligne Noir e Performance Line+, con prezzi a partire da 36.400 euro (o 249 euro al mese tramite finanziamento) per la versione Business.

