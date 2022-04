Maserati MC20: Jay Leno è rimasto colpito dalla qualità di guida offerta [VIDEO]

Jay Leno è molto famoso su YouTube per i suoi video dedicati all’automobilismo. L’ultimo episodio di Jay Leno’s Garage vede protagonista la nuova supercar Maserati MC20. All’interno della video recensione, il comico statunitense mette in evidenza tutte le sfaccettature migliori dell’auto e ci ricorda quanto sia strettamente legata alla storia del Tridente.

All’inizio della clip, Leno posiziona la sua Maserati 3500 GTi del 1962 accanto alla MC20. Entrambi condividono dei motori a sei cilindri con una coppia di candele per ogni cilindro. Inoltre, entrambe sono molto veloci.

Maserati MC20: il noto recensore Jay Leno ha provato la nuova supercar del Tridente

Leno afferma che la nuova MC20 rappresenta un grande passo in avanti per la casa automobilistica modenese in quanto spera di riconquistare una fetta più ampia del mercato sfruttando altre prestazioni e ingegneria. Inoltre, la supercar può contare sull’aiuto di un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri, denominato Nettuno, capace di sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Nello stesso video è protagonista anche Bill Peffer, CEO di Maserati America. Egli ha dichiarato che molti elementi di questa vettura troveranno spazio in altri futuri prodotti del Tridente. Inoltre, Peffer ha rivelato ulteriori informazioni durante il test su strada effettuato da Leno.

Richiama in particolare il fatto che Dallara ha costruito il telaio in fibra di carbonio per questa supercar e ha trascorso più di 2000 ore con l’auto in una galleria del vento durante la fase di sviluppo. Il famoso recensore afferma ha affermato più volte quanto sia confortevole la qualità di guida. La sera prima di questo giro, Leno ha avuto la possibilità di guidare la supercar da solo, quindi ha trascorso molto tempo rispetto ad alcune delle sue precedenti recensioni.

È attratto da questa vettura e questo è in gran parte dovuto al comfort di guida nelle lunghe distanze. Apprezza molto la potenza, la trasmissione Tremec e il design pulito dell’abitacolo della Maserati MC20.

Durante lo stesso video, Peffer ha confermato che presto arriverà la versione completamente elettrica con propulsore Folgore e quella spider.

Svelata ufficialmente il 9 settembre 2020, la nuova MC20 (Maserati Corse 2020) riesce a raggiungere una velocità massima di 325 km/h e a scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi.

Il nuovo V6 3.0, con bancate a 90° e lubrificazione a carter secco, vanta un sistema a doppia candela e ad accensione con precamera di derivazione Formula 1. Infine, viene fornito con due turbocompressori e un sistema a iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar attraverso due iniettori per cilindro, per un totale di 12.

