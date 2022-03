DS 7 Crossback 2023: proseguono i test sul nuovo restyling [Foto spia]

DS Automobiles sta lavorando al rinnovo del suo più grande SUV venduto in Europa: la DS 7 Crossback. Presto debutterà il restyling che permetterà alla prima generazione del modello di affrontare il resto della vita commerciale che l’attende. Inoltre, è una delle novità previste per quest’anno nella gamma della casa automobilistica francese.

Detto ciò, alcune foto spia pubblicate in rete sulla DS 7 Crossback 2023 confermano l’avanzamento del suo sviluppo. Queste rivelano che il marchio di Stellantis sta lavorando a pieno regime al tanto atteso restyling del suo primo SUV come marchio indipendente.

DS 7 Crossback 2023: il SUV premium francese otterrà presto un restyling

Le foto spia chiariscono in quali zone verranno apportate modifiche estetiche e in questo caso il camuffamento è presente soltanto nella parte anteriore e in quella posteriore. Trattandosi di un facelift, non dovremmo aspettarci grossi cambiamenti in termini design.

Ad ogni modo, le modifiche più importanti le troveremo anteriormente in quanto sono previsti aggiornamenti per i gruppi ottici con tecnologia LED, il paraurti e la griglia. Anche sul retro è previsto un aggiornamento dei gruppi ottici. Purtroppo, i nuovi scatti “rubati” non ci permettono di dare un’occhiata all’abitacolo della nuova DS 7 Crossback, ma le ultime indiscrezioni hanno rivelato che ci saranno diverse novità molto interessanti.

I miglioramenti si concentrano nella personalizzazione e nelle tecnologie. In particolare, DS Automobiles introdurrà nuove opzioni di finitura per i sedili e i rivestimenti interni. In aggiunta, il sistema di infotainment sarà aggiornato sia a livello software che con l’implementazione di un nuovo display touch.

Più autonomia per le versioni ibride plug-in E-Tense

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non dobbiamo aspettarci grandi sorprese sul nuovo restyling della DS 7 Crossback. Questo perché la casa automobilistica francese prevede di apportare solo piccoli miglioramenti per renderli più efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante.

Oltre ai propulsori a benzina e diesel, continueranno ad essere proposte le versioni ibride plug-in E-Tense. In quest’ultimo caso, DS Automobiles dovrebbe aumentare la capacità della batteria così da accrescere l’autonomia percorribile con una singola ricarica impostando la modalità 100% elettrica.

La DS 7 Crossback 2023 potrebbe debuttare ufficialmente la prossima estate, secondo gli ultimi rumor. Il debutto al pubblico potrebbe invece avvenire durante il Salone di Parigi 2022. Infine, gli ordini dovrebbero essere aperti entro la fine dell’anno, con un arrivo nelle concessionarie come model year 2023.

Ricordiamo che in Italia il SUV premium della casa francese viene proposto in cinque allestimenti chiamati Business, Grand Chic, Performance Line, Ligne Noir e Performance Line+, con prezzi a partire da 36.400 euro (o 249 euro al mese tramite finanziamento) per la versione Business.

