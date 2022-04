Peugeot Partner Rapid 2023: nuovo prototipo avvistato a Betim [FOTO SPIA]

Peugeot prevede di ampliare la sua gamma di veicoli commerciali leggeri in Brasile nelle prossime settimane con il lancio del nuovo Peugeot Partner Rapid. Non è altro che un Fiat Fiorino con il logo del Leone sulla parte frontale. Inoltre, questo furgone viene già venduto in Messico come Ram Rapid.

Il Partner Rapid è stato già anticipato in diverse indiscrezioni dai media brasiliani un po’ di mesi fa. Ora, sono state pubblicate in rete delle nuove foto spia che mostrano un prototipo in fase di test sulla pista di prova dello stabilimento Stellantis di Betim (AMG).

Peugeot Partner Rapid 2023: ecco le foto spia dell’ultimo prototipo avvistato in Brasile

Proprio come il Ram Rapid, anche il Peugeot Partner Rapid ha ricevuto solo poche modifiche rispetto al Fiorino. Quella principale riguarda l’esclusiva la griglia frontale che porta con sé degli elementi simili a quelli presenti sul Peugeot Expert.

Il muletto è stato avvistato senza il logo del Leone. Tuttavia, lo spazio destinato ad esso indica che il Partner Rapid 2023 manterrà il vecchio logo del Leone visto che viene ancora utilizzato in altri modelli del marchio francese.

Il profilo laterale avrà dei cerchi in acciaio con coprimozzi e degli indicatori di direzione integrati nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni, caratteristiche non disponibili sul Fiat Fiorino. Sulla parte posteriore, le modifiche riguardano il logo del Leone evidenziato sulla portiera destra e il nome Partner Rapid posto sulla portiera sinistra. L’unica modifica interna riguarderà il volante con il logo Peugeot posizionato sulla copertura dell’airbag.

Secondo quanto riportato, il Peugeot Partner Rapid 2023 sarà offerto nelle versioni Business e Business Pack. Sotto il cofano ci sarà lo stesso motore Evo Flex da 1.4 litri con potenza di 84 CV a 6000 g/min e 116 Nm di coppia massima a 4000 g/min con alimentazione a benzina oppure 86 CV a 6000 g/min e 120 Nm a 4000 g/min usando l’etanolo. Il cambio è in entrambi casi un manuale a 5 marce.

Proprio come il Fiorino Endurance 2022, anche il nuovo Partner Rapid proporrà di serie servosterzo, aria condizionata, sedile guidatore regolabile in altezza, alzacristalli e chiusura elettrici, chiave con telecomando, predisposizione sound, antifurto e fendinebbia.

In termini di sicurezza, troveremo airbag frontali, freni con sistema ABS, controlli di stabilità e trazione migliorati e sistema di assistenza alla partenza in salita. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori dettagli sul nuovo furgoncino di Peugeot.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!