Peugeot Partner Rapid: quasi pronto il Fiat Fiorino del brand francese

Peugeot avrebbe comunicato alle sue concessionarie presenti in Brasile che nel corso del 2022 lancerà un nuovo veicolo commerciale leggero. Stando ai media brasiliani, la casa automobilistica francese potrebbe svelare il cugino gemello del Fiat Fiorino 2022 con il nome di Peugeot Partner Rapid.

Le prime informazioni sul nuovo modello sono emerse ad aprile 2021. Oltre al Fiorino, Stellantis vende lo stesso furgone compatto in alcuni mercati sudamericani come Ram Rapid. Il nuovo Partner Rapid arriverà per completare la gamma degli LCV del marchio nel mercato brasiliano e dovrebbe essere offerto anche in altri paesi.

Peugeot Partner Rapid: presto debutterà in Brasile un nuovo veicolo commerciale leggero

In base a quanto riportato nelle scorse ore, il nuovo furgoncino dovrebbe essere proposto nelle versioni Business e Business Pack. Proprio come il Ram Rapid, il nuovo Peugeot Partner Rapid dovrebbe avere tutte le caratteristiche sia tecniche che estetiche del Fiorino 2022, con l’unica differenza del logo del Leone del brand francese nella parte anteriore.

Un primo assaggio di come potrebbe essere l’aspetto finale del piccolo furgone arriva grazie a un render pubblicato in rete. Il Partner Rapid avrà lo stesso motore Evo da 1.4 litri con potenza di 84 CV a 6000 g/min e 115 Nm di coppia massima a 4000 g/min con alimentazione tramite benzina. Con etanolo, invece, la potenza è di 86 CV a 6000 g/min mentre la coppia di 119 Nm a 4000 g/min. La trasmissione sarà manuale a 5 rapporti.

Tale propulsore soddisfa le nuove normative sulle emissioni Proconve PL7 e riesce a garantire dei consumi ridotti rispetto alla precedente versione. Parliamo dell’11,8% in meno con benzina e dell’8,3% in meno con etanolo.

Proprio come il Fiat Fiorino Endurance 2022, il Peugeot Partner Rapid proporrà di serie servosterzo, aria condizionata, sedile guidatore regolabile in altezza, alzacristalli e chiusura elettrici, chiave con telecomando, predisposizione acustica, protezione carter, allarme e fari fendinebbia.

A livello di sicurezza, il furgoncino avrà airbag frontali, impianto frenante con sistema ABS, controlli di stabilità e trazione e sistema di assistenza alla partenza in salita. Quest’ultima caratteristica è molto utile per un veicolo da carico e inoltre si attiva anche in discesa, facilitando le manovre in retromarcia.

A livello estetico, la parte frontale del nuovo restyling del Fiorino è caratterizzata da nuovi fari con mascherina nera e la bandiera italiana presente nell’angolo in basso a destra e una protezione in plastica sul profilo laterale per proteggere la carrozzeria dai piccoli urti.