Peugeot conquista il primo posto in Francia nelle vendite a marzo

Peugeot ha sicuramente molti motivi per cui vantarsi. Uno di questi è che la casa automobilistica del Leone è al primo posto tra i produttori in Francia nel primo trimestre del 2022. Sul solo mercato delle autovetture, il marchio del leone è il leader nel mese di marzo e anche nel 2022 in totale. In un mercato delle autovetture in calo del 17,3 per cento il marchio francese di Stellantis ha una quota di mercato del 16,8 per cento.

A marzo e nel 2022 Peugeot è leader di mercato in Francia

In un mercato dei veicoli commerciali leggeri in calo del 24,3 per cento, invece Peugeot ha registrato una quota di mercato del 18,5 per cento. In un mercato PC+LCV in calo del 18,8 per cento, la casa automobilistica transalpina ha registrato una quota di mercato del 17,1 per cento. La Peugeot 208 rimane il veicolo più venduto in Francia nella prima metà del 2022.

“Questi buoni risultati sono guidati dalle buone prestazioni di tutti i modelli della gamma Peugeot e più in particolare dei sei veicoli leader nei loro segmenti: Peugeot 208, 2008, 3008, 308, 5008 e 508, oltre a Peugeot 208 e 2008 che restano nella top 5 dei veicoli più venduti in Francia rispettivamente con il primo e il quinto posto” indica il gruppo in un comunicato che è stato diffuso nelle scorse ore.

Insomma sicuramente un buon inizio di anno per la casa automobilistica del Leone che spera di incrementare ulteriormente la sua quota di mercato in Francia anche grazie alla nuova 308 che ha iniziato con il piede giusto la sua avventura sul mercato. Segnaliamo buoni risultati anche per altri brand di Stellantis in terra transalpina ed in particolare delle altre due case automobilistiche francesi: DS Automobiles e Citroen.

