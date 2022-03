Peugeot 3008: partita la produzione del SUV in un importante mercato

Peugeot ha inaugurato oggi, nello stabilimento di assemblaggio di Silver Star Auto – aperto il 25 marzo a Tema (Ghana), la produzione del Peugeot 3008 a partire da componenti preassemblati e prossimamente assemblerà anche il nuovo pick-up Landtrek con portata di 1 tonnellata.

Silver Star Auto è partner commerciale esclusivo della casa automobilistica francese e di Citroën in Ghana per l’importazione e la distribuzione dei loro modelli. Questa nuova collaborazione tra Peugeot e Silver Star Auto contribuisce all’internazionalizzazione della casa del Leone, nonché alla sua notorietà e diffusione nel continente africano.

Peugeot 3008: avviata la produzione in Ghana in collaborazione con Silver Star Auto

La nuova fabbrica ospita zone dedicate alle linee di produzione dei veicoli del brand francese. La sua capacità produttiva annua è di 4500 vetture a partire da componenti preassemblati. Quest’unità produttiva, presente a Tema (nella regione di Accra, in Ghana), è di proprietà della famiglia Kalmoni.

Dal 2019, Silver Star Auto importa e distribuisce una gamma completa di Peugeot, rispondendo alle molteplici esigenze di mobilità dei suoi clienti. In particolare, sono disponibili i SUV 2008, 3008 e 5008, le berline 301 e 508 e il veicolo commerciale Peugeot Pick-up (da 800 kg assemblato in Tunisia). Ognuno di questi modelli esprime al meglio i valori del brand di Stellantis: Allure, Experience ed Emotion – design audace, piacere di guida istintivo e qualità senza compromessi.

Con oltre 25 anni di esperienza nel mercato automobilistico ghaniano, Silver Star Auto ha concessionarie in tutto il paese, strutture che assicurano vendita e servizio post-vendita dei modelli del costruttore francese.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, si è detta entusiasta dell’evoluzione della partnership con Silver Star Auto. La produzione del Peugeot 3008 e del Landtrek nel nuovo stabilimento promuoverà l’occupazione e la localizzazione industriale in Ghana. Inoltre, questa partnership contribuisce allo sviluppo dell’internazionalizzazione della casa del Leone, che è una delle priorità di Jackson per i prossimi anni.

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Africa e Medio Oriente, invece ha dichiarato che l’intero team è fiero di annunciare questa nuova tappa della collaborazione con Silver Star Auto, che contribuirà alla crescita dell’industria automobilistica ghaniana. Cherfan vede un potenziale enorme per i brand del gruppo automobilistico italo-francese nel paese ed è impaziente di fornire ai suoi clienti le soluzioni di mobilità più adeguate.

Asad Nazir, CEO di Silver Star Auto, si è detto orgoglioso di iniziare l’assemblaggio delle Peugeot in Ghana nel suo stabilimento. Peugeot vanta una gamma di modelli di grande qualità, efficiente, accessibile e con equipaggiamenti di sicurezza ai massimi livelli. Silver Star Auto si impegna a costruire veicoli che soddisfino le aspettative dei clienti più competenti ed esigenti.

