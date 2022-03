Peugeot 208 restyling: le novità in serbo [RENDER]

Il restyling della Peugeot 208 non pare in fondo poi tanto lontano dallo sbarco sul mercato. Secondo quanto riportano, infatti, fonti vicine alla Casa automobilistica francese il 2023 sarebbe la finestra giusto di lancio. D’altro canto, l’ipotesi è plausibile, sicché la versione attuale è entrata in listino nel 2019. Dunque, dopo quattro anni potrebbe arrivare il momento giusto per proporre l’esemplare di metà carriera.

Peugeot 208: il restyling di metà carriera sarà all’insegna delle conferme, ma soprattutto l’abitacolo dovrebbe prevedere delle intriganti novità

Partiamo da un presupposto: il veicolo non costituirà una rivoluzione, bensì un’evoluzione. Ovvero, da tradizione, i contenuti saranno rivisti, non stravolti. Peugeot 208 restyling prevedrà leggere modifiche sul fronte estetico a paraurti anteriore e posteriore. Inoltre, riceverà in dote l’attuale raffigurazione del Leone, proposta per la prima volta nel 2021 con la 308.

L’abitacolo subirà alcuni interventi, specialmente dal punto di vista della tecnologia. Nella fattispecie, è plausibile la commercializzazione di un quadro strumenti digitale di ultimo grido. L’emblema del felino apparirà pure nel volante, alla pari della 308 e di ogni futuro veicolo del Costruttore d’oltralpe.

Se parliamo delle motorizzazioni, la soluzione elettrica sarà resa ancora più efficiente, mentre la restante gamma dei propulsori sarà probabilmente confermata in blocco. Eppure, non si escludono a priori eventuali sorprese, con magari il ricorso a qualche sistema ibrido.

Sottolineiamo poi come Peugeot 208 restyling segnerà pure una importante novità a livello di stabilimento. Difatti, le unità al 100 per cento elettriche saluteranno il centro di Trnava e vedranno la luce a Saragozza, in Spagna, insieme alla cugina Lancia Ypsilon.

Per quanto riguarda i motori endotermici l’impianto designato dovrebbe essere quello di Kenitra, in Marocco. Nella immagine qui condivisa vi mostriamo un render realizzato da Ascariss Design. L’autore ha provato a immaginare il possibile nuovo aspetto del modello che ancora oggi rappresenta il best seller in assoluto dell’intero portafoglio prodotti. Ergo, non avrebbe alcun senso buttare l’ottimo lavoro già svolto in precedenza.

