Peugeot 3008 Hybrid: debutta il nuovo allestimento Active Pack

Il Peugeot 3008 continua la sua rapida diffusione anche in Italia sulla scia di un successo commerciale che ne ha decretato una grande notorietà e un apprezzamento da parte degli oltre 110.000 clienti conquistati nel nostro Bel Paese.

Inoltre, il 3008 declina alla perfezione il concetto di Power of Choice in quanto è disponibile con motori benzina, diesel e ibrido plug-in attraverso le versioni 3008 Hybrid e Hybrid4.

Peugeot 3008 Hybrid: la versione da 225 CV ora è disponibile anche nel nuovo allestimento Active Pack

Detto ciò, la casa automobilistica francese ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità all’acquisto della versione Hybrid 225 anche per l’allestimento Active Pack che rappresenta una nuova porta d’ingresso nel mondo ibrido ricaricabile del Peugeot 3008.

Vincitore del premio Auto dell’Anno 2017, è stato il primo SUV a ricevere l’ambito premio nella lunga storia del prestigioso titolo. Il successo commerciale continua a spingere Peugeot nel soddisfare le differenti preferenze degli utenti.

La libertà di scelta si concretizza in una gamma che si declina in efficienti e prestazionali powertrain diesel BlueHDi e benzina PureTech, entrambi da 130 CV e proposti con un cambio manuale a 6 marce oppure automatico a 8 rapporti.

Come detto ad inizio articolo, il 3008 è disponibile anche in versione ibrida plug-in in cui il motore benzina è abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva di 225 CV. Disponibile anche il Peugeot 3008 Hybrid4 con un secondo motore elettrico disposto sul retro per una potenza complessiva pari a 300 CV, quindi è presente anche la trazione integrale per affrontare i terreni più insidiosi grazie alla distribuzione della potenza su tutte e quattro le ruote.

Con sei diversi allestimenti, il 3008 permette al consumatore di scegliere facilmente la versione più adatta alle proprie esigenze e proponendo un mix di dotazioni che garantiranno anche il valore futuro della vettura poiché sono inclusi di serie.

Ecco la dotazione di serie

La variante Hybrid 225 nel nuovo allestimento Active Pack diventa la nuova soglia di ingresso nella gamma plug-in hybrid. Questa versione propone di serie cerchi in lega Detroit da 18”, specchietto retrovisore interno senza cornici e LED blu per segnalare la guida in modalità elettrica, interni in TEP/tessuto Colyn con regolazione lombare del sedile del conducente, navigazione 3D Connected con informazioni sul traffico in tempo reale e Peugeot Connect Assistance & SOS con cui viene attivata una chiamata di emergenza automatica completa di geolocalizzazione della vettura in caso di problemi.

Ricordiamo che la gamma del Peugeot 3008 esordisce da 31.350 euro per la versione benzina PureTech 130 e da 33.550 euro per quella diesel BlueHDi 130 mentre le versioni ibride plug-in ora partono da 44.980 euro grazie alla nuova versione Hybrid 225 Active Pack.