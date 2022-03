Maserati Quattroporte: ecco come potrebbe essere la nuova generazione [RENDER]

Dopo tanta attesa, finalmente Maserati ha portato sul mercato il nuovo Maserati Grecale che condivide la piattaforma Giorgio con il cugino Alfa Romeo Stelvio. Il fratello minore del Levante è stato utilizzato come base di partenza per l’ultimo progetto digitale di Theottle.

Sappiamo che la casa automobilistica modenese prevede di lanciare nei prossimi mesi la nuova generazione della Maserati Quattroporte, la più antica Maserati disponibile in questo momento all’acquisto.

Maserati Quattroporte: la nuova generazione della berlina potrebbe essere così

Secondo quanto riportato, la nuova Quattroporte dovrebbe debuttare ufficialmente entro il 2025 e naturalmente verrà proposta anche una versione completamente elettrica con propulsore Folgore.

Il renderista spiega che, sebbene si tratti di una berlina, ha deciso di ipotizzare un design posteriore simile a quello di una liftback, una caratteristica stilistica comune a molte berline elettriche. Ad ogni modo, la settima generazione della Quattroporte si dice che non prevedrà una versione Trofeo top di gamma con motore V8 biturbo di origine Ferrari, che sviluppa 580 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Considerando che il Tridente ha investito parecchio denaro nello sviluppo del nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri, che ha debuttato nella MC20 e proposta in versione depotenziata nel Grecale, è probabile che lo troveremo anche sotto il cofano della nuova Maserati Quattroporte. Nella super sportiva, il nuovo sei cilindri sviluppa 630 CV e 730 Nm mentre nel Grecale Trofeo propone 530 CV e 620 Nm.

Per quanto riguarda la Maserati Quattroporte Folgore, purtroppo al momento non abbiamo ancora nessuna informazione sulle specifiche tecniche. Tuttavia, il marchio di Stellantis ha dichiarato che la GranTurismo Folgore proporrà una potenza superiore ai 1200 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h nel range dei 2 secondi e una velocità massima superiore ai 300 km/h.

La diretta rivale della Mercedes Classe S e della BMW Serie 7 viene proposta attualmente nelle versioni GT, Modena, Modena Q4 e Trofeo. Le prime tre vengono fornite con un motore V6 da 3 litri capace di sviluppare 350 CV nella GT e 430 CV nelle due versioni della Modena (di cui una con trazione integrale). La Maserati Quattroporte Trofeo top di gamma, invece, propone il succitato V8 biturbo da 3.8 litri di origine Ferrari.

In Italia, i prezzi partono da 109.270 euro per la Quattroporte GT fino ad arrivare a 175.180 euro per la variante Trofeo.

