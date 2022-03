Fiat Strada e Mobi in testa alle vendite in Brasile a marzo

Arrivano buone notizie per Fiat dal Brasile. La principale casa automobilistica italiana, a soli due giorni dalla fine del mese di marzo, piazza ben 2 modelli nelle prime due posizioni delle auto più vendute in Brasile. Si tratta di Fiat Strada e Mobi che sono rispettivamente la prima e la seconda auto più venduta in Brasile nel mese di marzo del 2022.

Fiat Strada e Mobi prima e seconda auto più vendute in Brasile a marzo a due giorni dalla fine del mese

Fiat Strada, che fino a questo momento ha ottenuto nel mese la bellezza di 6.911 immatricolazioni, potrebbe assicurarsi la leadership assoluta per il 3° mese consecutivo. Dalla seconda posizione in poi, però, nulla sembra sicuro.

Per ora la Fiat Mobi con 6.155 immatricolazioni è la più forte, garantendo una doppietta alla Fiat poco prima dell’arrivo della gamma 2023. Sicuramente la sorpresa è la Volkswagen T-Cross (5.728) poco più avanti della Hyundai HB20 (5.703) – grazie alle 350 auto immatricolate solo il 29 marzo, ma già con quasi 800 unità davanti alla Chevrolet Onix (4.961).

Insomma per Fiat si potrebbe prospettare una doppietta davvero entusiasmante. Ricordiamo che Fiat Strada è già risultata la vettura più venduta in assoluto nel 2021 in Brasile. Il suo dunque è un vero dominio. Fiat Mobi invece sta ottenendo il suo miglior risultato di sempre. La vettura che nei primi anni di carriera aveva venduto meno di quanto previsto da Fiat negli ultimi tempi sembra finalmente riuscita ad entrare nei cuori dei clienti brasiliani grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante.

Ecco le prime 10 posizioni nella classifica delle vendite di auto a marzo in Brasile sino al giorno 29 marzo:

1° FIAT STRADA

6.911

2° FIAT MOBI

6.155

3° VW T-CROSS

5.728

4° HYUNDAI HB20

5.703

5° CHEVROLET ONIX

4.961

6° JEEP COMPASS

4.137

7° TRACKER CHEVROLET

4.078

8° FIAT TORO

4.039

9° TOYOTA COROLLA CROCE

3.911

10° CHEVROLET ONIX PLUS

3.745

