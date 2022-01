Focus2Move ha pubblicato nelle scorse ore la classifica dei pickup più venduti a livello globale. Da questa classifica è arrivata per Fiat una bella notizia. Infatti uno dei modelli più famosi della principale casa automobilistica italiana, il pickup compatto Fiat Strada, è risultato essere uno dei modelli più venduti a livello globale per quello che concerne la sua categoria.

Fiat Strada nel 2021 è stato il decimo pickup più venduto al mondo

Con 115.750 unità vendute in America Latina nel 2021 (107.109 delle quali vendute in Brasile), Fiat Strada è salita di tre posizioni rispetto al 2020 ed è entrata nella lista dei dieci pickup più venduti al mondo lo scorso anno. Questo dato rappresenta l’1,9 per cento delle vendite globali del segmento. Insomma sicuramente un bel risultato per questo popolare modello di Fiat che nel 2021 è stato non solo il veicolo commerciale leggero più venduto in Brasile ma anche la vettura in assoluto con più immatricolazioni in quel paese.

In Brasile dove il veicolo viene prodotto a Betim, Fiat Strada è stato sempre molto popolare anche quando sul mercato c’era la vecchia generazione. Con la nuova generazione ovviamente le cose sono migliorate ulteriormente e si pensa che anche nel 2022 le cose possano continuare nella stessa maniera per il modello della principale casa automobilistica italiana.

Oltre a Fiat Strada nella classifica dei pickup più venduti al mondo segnaliamo la prima posizione di Ford F-Series con 877.720 unità vendute nel 2021 (quota 14,3 per cento). Molto bene anche Ram 1500 che si piazza al secondo posto con 649.297 unità vendute (10,6% delle vendite globali della categoria). Al terzo posto troviamo Chevrolet Silverado con 616.559 unità immatricolate e una quota di mercato del 10 per cento.

