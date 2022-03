Fiat Cronos 2023: avvistato un prototipo senza camuffamento [Foto spia]

Sappiamo che Fiat sta lavorando sul nuovo restyling della Fiat Cronos che dovrebbe debuttare tra aprile e maggio. I media brasiliani hanno avuto la possibilità già di immortalare in foto diversi prototipi i quali hanno rivelato un leggero ritocco del design.

Ora, è stato beccato sulle strade basse brasiliane un nuovo muletto della berlina senza camuffamento che conferma il cambiamento visivo. In particolare, le modifiche si limitano alla nuova griglia anteriore e all’applicazione a nido d’ape sul paraurti posteriore.

Fiat Cronos 2023: un prototipo della versione Precision 1.3 CVT è stato avvistato su strada

La calandra della Fiat Cronos 2023 mantiene lo stesso formato del modello attuale e anche gli stessi elementi interni. L’unica modifica riguarda le due barre orizzontali che si estendono per tutta la lunghezza, separate solo dal logo Fiat. La bandiera italiana, invece, sarà riposizionata in fondo alla griglia. Inoltre, notiamo una cornice della griglia più sottile.

Nella Cronos Precision 1.3 CVT avvistata su strada, le barre saranno cromate mentre nelle altre versioni nere. Per il resto, il look frontale della Cronos 2023 è identico a quello dell’auto attuale. Passando ai lati, i nuovi cerchi con coprimozzo fanno parte delle modifiche mentre sulla parte posteriore la trama a nido d’ape è presente tra le luci riflettenti del paraurti.

Come detto poco fa, il nuovo prototipo avvistato in Brasile era in versione Precision 1.3 con cambio CVT. Oltre alla nuova calandra, disponeva del kit sportivo S-Design con cerchi e alettone neri. All’interno, come la Argo 2023, anche la Fiat Cronos 2023 avrà il volante che ha debuttato sul Pulse.

Con l’arrivo del motore Firefly da 1 litro, la berlina prodotta in Argentina sarà proposta nelle versioni 1.0 e Drive 1.0, sempre con cambio manuale. La versione d’accesso alla gamma non avrà i controlli di stabilità e trazione, ma comunque disporrà delle funzionalità di sicurezza più importanti di serie. Con il Firefly da 1.3 litri, il nuovo restyling della Cronos sarà venduta nelle varianti 1.3 con cambio manuale, Drive 1.3 con manuale o CVT e Precision 1.3 con CVT.

Parlando di potenze, il Firefly 1.0 proporrà 71 CV a 6000 g/min e 98 Nm di coppia massima a 3250 g/min con benzina o 75 CV a 6000 g/min e 105 Nm a 3250 g/min usando l’etanolo. La Fiat Cronos 2023 con il Firefly 1.3, invece, erogherà 98 CV a 6000 g/min e 129 Nm a 4250 g/min con benzina e 108 CV a 6250 g/min e 134 Nm a 4000 g/min con l’etanolo.

