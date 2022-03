Alfa Romeo potrebbe vendere 200 mila auto all’anno entro il 2027

Durante la visita allo storico stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove a maggio 2022 inizierà la produzione del SUV ibrido Alfa Romeo Tonale, il capo del brand Jean Philippe Imparato ha parlato anche del futuro del marchio. Tra le tante cose che sono state dette a proposito del futuro dello storico marchio milanese, è stato anche confermato che entro il 2027 “le vendite dell’Alfa Romeo nel mondo dovrebbero raggiungere le 200 mila auto all’anno”.

Obiettivo 200 mila auto l’anno entro il 2027 per Alfa Romeo

Il numero uno della casa automobilistica del Biscione vuole così riallacciarsi ai volumi che il marchio garantiva più di vent’anni fa. Un obiettivo piuttosto alto, se ci basiamo sugli ultimi risultati commerciali, ovvero 63 mila auto vendute nel mondo nel 2020 e 55 mila nel 2021. Promette inoltre che dopo aver subito delle performance scadenti, il marchio è “rientrato in profitto a fine 2021 e non perderà mai più soldi”.

Inoltre, Alfa Romeo promuoverà un salto di qualità e di tecnologia avanzata, che è stato sviluppato con Stellantis, la casa madre dell’Alfa Romeo dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles un anno fa. “La prima fase del piano è validata e finanziata fino al 2027” , è stato precisato prima di confermare il lancio “di un modello all’anno”.

Il brand premium globale del gruppo Stellantis punterà sempre di più sulle versioni top di gamma, che potrebbero “alla fine costituire due terzi delle vendite, contro un terzo attuale”, ha sottolineato il boss.

Si tratta comunque di numeri più bassi rispetto a quelli ipotizzati in passato ai tempi di Sergio Marchionne quando si ipotizzava che il Biscione potesse arrivare a 400 mila immatricolazioni annue. Questo in quanto si punterà più su qualità e redditività piuttosto che sui volumi.

Ricordiamo che dopo Tonale, il Biscione tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 lancerà un B-SUV che forse si chiamerà Brennero. Successivamente arriveranno le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che saranno elettriche. Per il 2027 è previsto un SUV di segmento E che forse si chiamerà Castello. Imparato ha pure ipotizzato l’arrivo di una ammiraglia coupé con la quale proverà a sfidare la BMW Serie 7 e di nuove versioni di Duetto e 33 Stradale forse però solo in edizione limitata. Vedremo dunque quali altre novità saranno previste.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio 2023: nuovo avvistamento del prossimo restyling del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione [Foto spia]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!