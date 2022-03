Alfa Romeo Stelvio 2023: nuovo avvistamento del prossimo restyling [Foto spia]

Per la nuova generazione dell’Alfa Romeo Stelvio bisognerà attendere almeno fino al 2025/2026, quindi c’è sicuramente tempo per un restyling.

La conferma arriva da alcune foto spia pubblicate nelle scorse ore su Facebook da Walter Vayr che ci mostrano un prototipo rosso semi-camuffato del presunto Stelvio 2023 mentre girava per le strade italiane. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il debutto ufficiale è atteso entro la fine di quest’anno.

Alfa Romeo Stelvio 2023: un nuovo prototipo è stato avvistato su strada in Italia

I nuovi scatti “rubati” confermano la presenza di un nuovo design per i gruppi ottici anteriori. A parte questo, l’Alfa Romeo Stelvio 2023 in forma prototipale non mostra altri cambiamenti degni di nota.

Infatti, quasi tutta la carrozzeria è in bella vista e sembra praticamente identica a quella proposta dall’attuale Stelvio. Sulla parte frontale, il nastro adesivo nero è stato impiegato per i contorni dei fari anteriori, per la cornice del trilobo e per le due prese d’aria presenti nella zona inferiore del paraurti. È probabile che il camuffamento nasconda i nuovi gruppi ottici che hanno debuttato sul Tonale, caratterizzati da tre elementi a LED per ogni lato.

Ad ogni modo, il model year 2023 dello Stelvio dovrebbe introdurre alcuni aggiornamenti sia nell’abitacolo che sotto il cofano. All’interno ci aspettiamo l’installazione di un virtual cockpit al posto del quadro strumenti analogico attuale mentre le motorizzazioni dovrebbero proporre almeno una versione con tecnologia mild hybrid. Da precisare, poi, che gli stessi aggiornamenti sono attesi anche sulla berlina Giulia.

Si è parlato di un possibile aumento del listino prezzi attuale di circa il 5%. In ogni caso, Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che il Biscione punterà ancora molto sull’Alfa Romeo Stelvio nel prossimo decennio visto che si tratta di un modello molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica di Arese.

La gamma attuale

Ricordiamo che l’attuale SUV viene proposto in quattro allestimenti chiamati Ti, Business, Executive, Veloce, Sprint, Veloce Ti, 6C Villa d’Este e Quadrifoglio. Il design esterno è caratterizzato da forme che catturano l’attenzione, fanali posteriori a LED dal profilo inconfondibile e fari anteriori bi-xenon per garantire un’illuminazione ottimale.

Allo stesso modo, l’abitacolo vanta finiture davvero premium come il volante sportivo in pelle, una console centrale dalle finiture pregiate e varie funzionalità per godersi al meglio i lunghi viaggi con comodità e sicurezza.

Tra i sistemi di assistenza alla guida offerti dall’Alfa Romeo Stelvio abbiamo Driver Attention Assist, Intelligent Speed Control, Active Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist e Traffic Sign Recognition. Accanto ai motori a benzina e diesel troviamo un cambio automatico ZF a 8 marce per la massima efficienza in termini di fluidità, prestazioni e comfort.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!