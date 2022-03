Jeep Grand Cherokee: in vendita one-off della Ferrari per Montezemolo

Può una Jeep essere sviluppata dalla Ferrari? No?! Non avete ancora conosciuto la Jeep Grand Cherokee SRT8 con 468 cavalli di potenza che la Casa del Cavallino Rampante ha realizzato in passato. Una “one-off” (se è lecito chiamarla così) dedicata all’ex presidente dell’azienda Luca Cordero Montezemolo.

Jeep Grand Cherokee SRT8: l’esemplare appositamente costruito per Luca Cordero di Montezemolo

L’esemplare speciale è stato costruito nel 2013 e attualmente si trova in vendita con tanto di annuncio su AutoScout24. La pubblicazione in rete è della concessionaria AutoVega di Vicenza, la quale fornisce nella scheda tecnica a corredo alcune informazioni sull’oggetto. Se il desiderio è di procurarsi un pezzo unico allora si tratta della classica occasione imperdibile. Perché di Jeep Grand Cherokee simili non ne sono state mai più realizzate. Insomma, c’è una sola possibilità di aggiungerla in garage e chi intende procurarsela deve sbrigarsi.

Sotto il cofano della Jeep Grand Cherokee SRT8 by Ferrari figura un motore V8 Hemi benzina da 6,4 litri capace di sviluppare 468 cavalli abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce e, naturalmente, alla trazione integrale. L’esemplare è stato abbastanza usato: in quasi un decennio ha macinato in totale 112.300 km e viene proposto ad un prezzo di 39.999 euro. Una quotazione volta a sottolineare l’unicità di un esemplare capace di affrontare ogni sentiero e l’illustre proprietario, giustificando l’anno di immatricolazione.

Fornita di ogni optional

Trattandosi di un veicolo preparato per l’ex numero di Ferrari è, manco a dirlo, provvista di qualsiasi tipo di optional possibile e immaginabile, dai fari Full LED al tetto panoramico fino ad una serie di sistemi ADAS che attualmente diverse vetture equipaggiano, ma allora erano una rarità. Qualche esempio? La telecamera posteriore, il Front Assist e l’ACC Adaptive Cruise Control e l’elenco, se volessimo, potremmo allungarlo ulteriormente. La Jeep in questione presenta un impianto di scarico dedicato e sfoggia una livrea bianca con interni in pelle marrone.

In base alle fotografie pubblicate, malgrado gli oltre 100 mila chilometri macinati, la creazione della Ferrari pare tuttora in buone condizioni. A questo punto, sarebbe davvero interessante scoprire chi se la assicurerà, magari qualche collezionista con buone disponibilità economiche, richiamato dallo stretto legame dell’auto con la Rossa.

