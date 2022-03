Chrysler Airflow: sarà di scena a New York in una versione rivista

Il marchio Chrysler è in un periodo di rilancio poiché l’industria continua a portare avanti i suoi piani per il green. Con solo tre modelli (due dei quali minivan) nella sua attuale gamma, l’iconico marchio americano sta cercando di espandere la sua offerta nei prossimi 6 anni in una gamma leader della classe che abbraccia il movimento di propulsione elettrificata e prende esempio dalle realtà più evolute, tra cui Tesla.

Sotto l’occhio vigile del suo nuovo CEO, Chris Feuell, Chrysler ha in programma di costruire almeno quattro vetture dal pianale elettrificato STLA Large. La prima è stata mostrata in forma concettuale al Consumer Electronics Show (CES) di quest’anno a Las Vegas, Nevada, a gennaio.

Chrysler Airflow: la direzione futura del brand

Il Chrysler Airflow Concept rappresenta la direzione futura del brand, fornendo uno sguardo al design dinamico, alle tecnologie avanzate e alla connettività priva di interruzioni che contraddistingueranno il portafoglio completamente elettrico che la compagnia prevede di raggiungere entro il 2028, ha affermato Feuell al CES. Per poi sottolineare il fascino iconico di Chrysler negli USA, con un’eredità nello sviluppo di nuove tecnologie avanzate e segmenti di prodotto. L’azienda sarà in prima linea mentre Stellantis si trasforma per offrire mobilità pulita ed esperienze connesse alla clientela.

Il prototipo di Airflow integra la tecnologia del sistema di guida all’avanguardia con l’intelligenza artificiale intuitiva. La tecnologia del veicolo connesso che offre un’autonomia da 550 a 650 km circa e funzionalità di ricarica rapida. Incarna il nuovo design moderno e tecnologico di Chrysler, caratterizzato da un profilo dinamico, con sbalzi eleganti e fornisce una buona visione del linguaggio stilistico del marchio per il decennio a venire.

L’abitacolo è moderno e spazioso, accentuato dalla luce proveniente da un tetto panoramico e una tavolozza di colori rilassante che evoca un’area lounge aperta e ariosa atta a garantire uno spazio confortevole lontano da casa e dal lavoro. Lo SmartCockpit STLA di Airflow, perfettamente connesso, alimentato da STLA Brain, consente un’estensione degli ambienti digitali, di lavoro e domestici. Tutti sincronizzati per creare un’esperienza personalizzata per ciascun passeggero, con schermi che possono essere semplificati e raggruppati in base alle esigenze e agli interessi individuali.

Il prototipo della Chrysler Airflow presenterà anche la nuovissima tecnologia STLA AutoDrive di Stellantis per fornire capacità di guida autonoma di livello 3, che possono essere aggiornate tramite aggiornamenti over-the-air (OTA).

Molti dei media specializzati sono rimasti scioccati dall’aspetto pronto per la produzione dell’Airflow Concept una volta presentato al CES. Ma siamo felici di riferire che vedremo una versione più vicina a quella finale il mese mese al New York International Auto Show (NYIAS).

Una versione più vicina a quella finale

Le fonti di Mopar Insider in Stellantis hanno confermato la presenza al NYIAS di un altro esemplare Airflow. In tale occasione, l’Airflow Concept destinato a essere mostrato trarrà alcuni spunti estetici dai popolari modelli in edizione limitata in lega, che il marchio ha lanciato durante il Model Year 2017. Puoi aspettarti un nuovo schema di verniciatura esterno nero, evidenziato da accenti color bronzo scuro.

È stato, inoltre, comunicato che il tema del colore scuro si trasferirà pure nell’abitacolo per conferire all’Airflow un aspetto maggiormente sportivo. L’interno dovrebbe peraltro presentare anche alcuni articoli più vicini alla produzione. Elementi quali il volante e le aree di seduta posteriori dovrebbero essere rivisto da quello che abbiamo constatato sull’unità precedenti. I doppi sedili posteriori avvolgenti con console centrale dovrebbero essere aggiornati a un sedile per 5 passeggeri.

Chrysler terrà una conferenza stampa al NYIAS show media day mercoledì 13 aprile 2022. Sarà interessante scoprire i nuovi cambiamenti che Chrysler mira a portare in vista della versione attesa nelle concessionarie fra qualche anno.

