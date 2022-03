Stellantis: a Vigo si torna a lavorare su entrambe le linee

Arrivano buone nuove per Stellantis da Vigo in Spagna. Infatti nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale che la produzione nel famoso stabilimento del gruppo automobilistico è ripresa oggi per tutte le vetture comprese quelle che vengono assemblate nella catena di montaggio 2, quella dei furgoni e del minivan, che era ferma da tre settimane.

Tuttavia il livello di attività dell’impianto sarà uno dei più bassi degli ultimi anni a causa dei tagli che l’azienda sta applicando per far fronte alla crisi di approvvigionamento dei microchip.

Stellantis: a Vigo riprende la produzione di tutte le auto su entrambe le linee di produzione

La fabbrica di Stellantis a Vigo lavorerà solo dal lunedì al venerdì e il quarto turno (weekend e festivi) è momentaneamente sospeso. Durante la settimana i due sistemi funzioneranno ma solo con due turni che ruoteranno tra i tre mantenuti (mattina, pomeriggio e notte).

La linea 2 – furgoni e minivan – manterrà la sua velocità massima con 52,4 veicoli orari mentre la linea 1 – Suv e berline – la riduce a 27,5 unità orarie e la produzione di alcuni modelli come la versione elettrica della Peugeot 2008.

È proprio questo squilibrio in entrambi i sistemi che ha suscitato critiche da parte di alcuni sindacati che chiedono maggiori certezze per i lavoratori dello stabilimento che vivono un periodo non certamente facile a causa dei continui stop alla produzione di cui spesso vengono avvisati solo poco tempo prima.

Stellantis: la produzione dello stabilimento di Vigo riprende in tutte e due le sue linee di produzione da oggi

Ricordiamo che la Peugeot 2008 che viene prodotta proprio a Vigo si è classificata a febbraio tra le dieci auto più vendute in Europa. Secondo i dati del fornitore di informazioni automobilistiche Jato Dynamics, anche un altro veicolo prodotto in Spagna dal gruppo automobilistico è entrato nella top ten. Ci riferiamo ad Opel Corsa, che viene assemblata nello stabilimento Opel di Saragozza.

