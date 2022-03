Alfa Stelvio Quadrifoglio e Maserati Grecale Trofeo: D-SUV a confronto

Sin da quando si è cominciato a parlare della nuova Maserati Grecale, il paragone con l’Alfa Romeo Stelvio è apparso il più naturale fra quelli possibili. Ciò non solo perché ci troviamo di fronte a due SUV di Segmento D dalla forte vocazione dinamica, ma anche perché entrambi condividono la medesima piattaforma (la nota piattaforma Giorgio che utilizzano appunto le Alfa Romeo Stelvio e Giulia) così come lo stabilimento di produzione che rimane quello di Cassino a marchio Stellantis. Nella volontà di realizzare un confronto più corposo, guardiamo quindi alle versioni al top delle rispettive gamme ovvero all’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e alla Maserati Grecale Trofeo.

Cominciamo dal cuore pulsante delle due D-SUV: il propulsore. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio adotta il possente V6 con bancate disposte con angolo di 90 gradi. Si tratta di un monoblocco in alluminio biturbo da 2,9 litri, con pompa dell’olio a portata variabile, capace di mettere su strada 510 cavalli di potenza a 6.500 giri al minuto, oltre che una coppia di 600 Nm fra i 2.500 e i 5.000 giri al minuto. L’architettura del V6 adottato dall’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio permette anche la disattivazione di 3 cilindri quando non necessari, in modo da ridurre i consumi.

Interessante risultano anche i valori velocistici. La potenza specifica di 176 CV/l permette di ragionare su uno 0-100 km/h realizzabile in soli 3,8 secondi, mentre la velocità massima è di 283 km/h. Il cambio è un elemento automatico a 8 marce capace di effettuare cambiate di marcia in appena 150 millisecondi.

Spostandoci invece sull’appena presentata Maserati Grecale Trofeo, possiamo dire che anche nel suo caso sotto al cofano troviamo un V6 che nulla condivide però con il propulsore installato sulla Stelvio Quadrifoglio. Si tratta infatti di un’unità da 3 litri deriva dal propulsore Nettuno adottato da Maserati sulla sportiva MC20. In questo caso i valori erogati sono 530 cavalli di potenza (20 cavalli in più rispetto all’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio) e 620 Nm di coppia (anche in questo caso il valore è superiore di 20 Nm, rispetto a Stelvio Quadrifoglio).

In tema di lubrificazione, su Maserati Grecale Trofeo troviamo un carter umido in luogo del carter secco adottato sul Nettuno della MC20, ma anche in questo caso si possono disattivare tre cilindri per ridurre consumi e anche emissioni. Identico invece appare il dato sulla potenza specifica che anche sulla Grecale Trofeo è di 176 CV/l mentre il rapporto peso potenza è di 3,82 kg/CV per Grecale Trofeo e 3,58 kg/CV per Stelvio Quadrifoglio. Identico il valore in termini di secondi per completare lo 0-100 km/h mentre la velocità massima è di 285 km/h su Grecale Trofeo, in luogo dei 283 km/h di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Sia Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che Maserati Grecale Trofeo adottano soluzioni tecniche di notevole interesse

In termini dimensionali, la Maserati Grecale Trofeo risulta più lunga rispetto all’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio di 15 centimetri nonostante nasca sulla medesima piattaforma (che è stata opportunamente rivista). Notevole invece la differenza di peso che premia la Stelvio Quadrifoglio: il Biscione si ferma infatti a 1.830 chilogrammi mentre il Tridente blocca l’ago della bilancia 200 chilogrammi più su, ovvero a 2.027 chilogrammi. Un valore, quest’ultimo, che potrebbe garantire doti dinamiche più “genuine” alla variante più esasperata del D-SUV del Biscione.

Il comparto tecnico dice che entrambi i D-SUV presentano soluzioni di estremo valore. Maserati Grecale Trofeo adotta infatti il differenziale posteriore elettrico a slittamento limitato, freni con pinze a sei pistoncini davanti con dischi da 360 millimetri forati e 350 millimetri di diametro con pinze a quattro pistoncini dietro. Ci sono anche sospensioni pneumatiche con schema a quadrilatero davanti e Multilink dietro, oltre al sistema Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) per il controllo dinamico su tre assi.

Nel caso dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio c’è lo stesso schema sospensivo, dotato di sospensioni attive, un sistema elettromeccanico IBS (Integrated Brake System), l’Alfa Chassis Domain Control e il differenziale Alfa Active Torque Vectoring con due frizioni a controllo elettronico disposte nel differenziale posteriore e capaci di gestire separatamente la coppia su ogni ruota. È lo stesso di Maserati Grecale Trofeo anche l’impianto frenante.

Dal punto di vista dei prezzi la differenza è pari a 5.950 euro, quelli che servono per acquistare una Maserati Grecale Trofeo in luogo di un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Il Tridente propone infatti la Grecale Trofeo a 114.950 euro mentre il Biscione propone la Stelvio Quadrifoglio a 109.000 euro.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!