Nuova Citroen C3: un video svela che avrà il motore 1.2 Pure Tech

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia che la produzione della nuova Citroen C3 era iniziata presso lo stabilimento Stellantis di Porto Real in Brasile. A proposito di questo modello, un video promozionale pubblicato da Stellantis nei giorni scorsi conferma che questa auto, nella versione pensata per il mercato dell’Argentina, avrà un motore 1.2 Pure Tech. Si tratta dello stesso propulsore utilizzato in quel paese anche per la Peugeot 208 che nella versione per l’America Latina viene prodotta proprio in Argentina.

La nuova Citroen C3 avrà anche il motore 1.2 Pure Tech ma solo in Argentina

Stellantis ha iniziato a produrre la nuova Citroën C3 2023 all’inizio della seconda metà di questo mese. In Brasile, il nuovo modello avrà motori 1.0 Firefly e 1.6 16V. Per quanto riguarda il mercato argentino, avrà come nuova Peugeot 208 il 1.2 Pure Tech. Tuttavia la versione dell’auto di Citroen con questo motore non sarà lanciata in Brasile. La compatta avrà anche il motore PSA 1.6 16V nelle opzioni top di gamma.

Inizialmente, Citroën aveva pianificato di lanciare la nuova C3 questo mese e ha persino annunciato la data sul sito del modello. L’arrivo del SUV compatto è stato però posticipato e il suo debutto avverrà tra aprile e maggio. La nuova Citroen C3 sarà venduta nelle versioni Live 1.0, Feel 1.0, First Edition 1.0, Feel 1.6, Feel 1.6 Pack AT, First Edition 1.6 AT.

Nelle versioni Live, Feel e First Edition, il motore 1.0 Firefly P-L7 avrà la stessa taratura del Fiat Argo. Pertanto, avrà 71 CV a 6.000 giri / min. Nelle opzioni Feel, Feel Pack e First Edition, il motore 1.6 EC5 eroga 113 CV a 6.000 giri/min. Vedremo a proposito di questa auto quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.

