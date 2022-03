Peugeot 208 e 2008 ottengono un nuovo cambio automatico

Peugeot ha deciso di eliminare la leva del cambio attuale nelle sue Peugeot 208 e 2008 per i modelli con cambio automatico, che da adesso in poi otterranno una nuova versione del cambio con un design presumibilmente più ergonomico con una piccola leva perfettamente integrata nella console centrale.

Peugeot 208 e 2008: arriva nuovo cambio automatico per le due vetture del Leone

Il nuovo selettore vanta un design moderno liberando spazio nella consolle centrale. Dal punto di vista estetico il nuovo design funziona bene con il layout i-Cockpit di Peugeot. Secondo l’azienda, la finitura del nuovo selettore è tra le migliori sul mercato, combinando cromo satinato, nero pianoforte e un look in carbonio per il poggiapolsi.

In termini di usabilità, le cose sembrano piuttosto semplici. Si innesta R per Reverse, N per Neutral e D per Drive. Con P si mette l’auto in parcheggio, mentre B attiva la frenata rigenerativa nelle varianti elettriche. Sulle auto con motore a combustione interna è presente anche un pulsante M, che consente di selezionare manualmente la marcia inserita utilizzando le leve del cambio al volante.

Vale la pena ricordare che se la modalità B non viene attivata sui modelli e-208 ed e-2008, la decelerazione sarà moderata quando il piede lascerà il pedale dell’acceleratore, offrendo una sensazione simile a quella che si ottiene da un motore a combustione interna con un cambio automatico.

Con questa novità Peugeot spera di migliorare ulteriormente l’aspetto e l’usabilità di Peugeot 208 e 2008 che come sappiamo sono al momento le due vetture più popolari tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del Leone come confermano i dati di vendita che puntualmente ci arrivano da tutta Europa.

