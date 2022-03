Chrysler Pacifica Hellcat: qualcuno la vuole costruire per davvero

Sembra che il NYIAS ospiterà la rivelazione di una Chrysler Pacifica Hellcat. Di questo modello si è parlato tante volte in passato. Sono molti i fan del marchio Chrysler che vorrebbero vedere una vettura di questo tipo. Quella che vedremo al Salone dell’auto di New York non sarà però una novità del gruppo Stellantis. Infatti per adesso sembra assai difficile che una vettura di questo tipo possa venire lanciata dal gruppo automobilistico, impegnato nell’elettrificazione della gamma delle sue auto.

La star di YouTube Tavarish dovrebbe svelare una Chrysler Pacifica Hellcat al Salone di New York

Tuttavia il famoso personaggio di YouTube Tavarish ha deciso di fare qualcosa al riguardo e ha recentemente annunciato su Facebook che avrebbe costruito una Chrysler Pacifica Hellcat. Oltre al V8 potenziato, non esistono altri dettagli su questo progetto. Non sappiamo dunque se questa auto sarà dotata di RWD o AWD o che tipo di carrozzeria avrà per adattarsi a ruote, pneumatici, freni e scarico così sovradimensionati.

La Chrysler Pacifica Hellcat costruita da Tavarish sarà presentata al New York Auto Show del mese prossimo che si terrà tra il 15 e il 24 aprile. Forse questo convincerà Stellantis a produrre e vendere finalmente questa versione speciale di Chrysler Pacifica magari facendone un’edizione speciale per l’anniversario? Nel 2023 infatti si festeggia il 40 ° compleanno della Chrysler Magic Wagon. A nostro parere è assai difficile che ciò possa verificarsi ma come diciamo sempre in questi casi “mai dire mai”.

Ricordiamo che nel futuro di Chrysler ci sarà ancora spazio per una nuova Pacifica. Questo modello però in futuro sarà proposto solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Questa auto sarò infatti uno dei 4 modelli completamente elettrici che la casa americana di Stellantis lancerà da qui al 2028 con l’obiettivo di rilanciare le proprie quotazioni dopo anni difficili.

Ti potrebbe interessare: Chrysler: per la casa automobilistica americana del gruppo Stellantis previsto il lancio di quattro nuovi modelli (compreso un Suv) nei prossimi anni

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!