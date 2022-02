Chrysler Pacifica 2022: il Minivan ottiene la TOP SAFETY PICK

Arrivano buone notizie per il gruppo Stellantis dal Nord America. Infatti da pochi minuti si è saputo che Chrysler Pacifica del 2022 ha ottenuto la valutazione TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) per il 2022. Quest’ultima valutazione riprende le prestazioni dell’anno modello 2021 di Pacifica.

Chrysler Pacifica ha ottenuto la valutazione TOP SAFETY PICK+

“La Chrysler Pacifica 2022 mantiene il nostro fermo impegno a fornire ai clienti una sicurezza superiore”, ha affermato Chris Feuell , CEO di Chrysler Brand . “Pacifica rimane la scelta ideale per chi cerca la migliore combinazione di sicurezza, tecnologia innovativa e valore.” L’IIHS ha rivisto il suo sistema di classificazione nel 2020 per includere una maggiore enfasi sull’illuminazione e sulla tecnologia della frenata di emergenza automatica (AEB). Il sistema AEB da veicolo a veicolo della Chrysler Pacifica del 2022 è classificato “superiore”, il grado IIHS più alto possibile.

Beneficia di una combinazione di tecnologia della fotocamera e sensori radar che è stata perfezionata per offrire un campo visivo più ampio. La fusione dei due metodi di rilevamento degli oggetti, una strategia nota come fusione dei sensori, consente anche la ridondanza, che migliora le prestazioni del sistema.

L’AEB, che sta proliferando nella gamma di prodotti Stellantis come equipaggiamento standard, identifica quando alcune collisioni frontali potrebbero essere imminenti. Se vengono rilevate tali condizioni, vengono generati avvisi visivi e acustici e, se il conducente non risponde, il sistema può attivare i freni del veicolo per evitare un impatto o ridurne la gravità. La capacità AEB pedonale della Pacifica ha ottenuto una valutazione di “avanzata”.

La Chrysler Pacifica del 2022 è l’unico minivan del Nord America con sedili Stow ‘n Go di seconda fila, che offrono comodità da ripiegare nel pavimento e trazione integrale (AWD). La tecnologia AWD di Pacifica si attiva senza problemi a qualsiasi velocità, senza alcuna attivazione richiesta dal conducente.

Se una delle ruote del veicolo perde trazione, il sistema trasferisce automaticamente la coppia del motore disponibile alle ruote con maggiore trazione, per un maggiore controllo. Con oltre 160 riconoscimenti del settore, Chrysler Pacifica è il minivan più premiato del settore per sei anni consecutivi.

Ti potrebbe interessare: Chrysler: più auto, tecnologia, cura e qualità i pilastri del futuro