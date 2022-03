Chrysler: quattro nuovi modelli (compreso un Suv) nei prossimi anni

Chrysler è uno dei brand del conglomerato Stellantis con maggiore storia alle spalle. La Casa automobilistica americana, unitasi con Fiat nella vecchia FCA, non viene da un periodo particolarmente felice. Analogamente a quanto occorso con il marchio Lancia nel Vecchio Continente, la compagnia ha finito per essere trascurata nell’ultimo decennio.

Chrysler: piani di rilancio

Tuttavia, il vento potrebbe presto cambiare direzione. Difatti, nei mesi passati l’amministratore delegato del colosso italo francese Carlos Tavares ha spiegato di voler riportare Chrysler ai fasti del passato. Le stesse ambizioni sono state confermate giusto qualche ora fa dal Chief Executive Officer della compagnia, Chris Feuell, che ha acquisito le redini del Costruttore USA nel corso del 2021. Ai microfoni, Feuell ha assicurato che nell’arco dei prossimi anni il portafoglio prodotti del brand subirà una rivoluzione. Difatti, sono previsti almeno 3 o 4 modelli, ognuno ad alimentazione 100 per cento elettrica.

Tra di loro – ha svelato il CEO – ci sarà certamente uno Sport Utility Vehicle. Molto probabilmente esso trarrà ispirazione dalla concept car Airflow che Stellantis mostrò a più riprese nei mesi scorsi. Inoltre, il manager ha dato la propria parola che le due vetture attualmente formanti la gamma non diranno addio. Al contrario, la berlina 300 rifarà capolino in una veste maggiormente moderna, mentre la monovolume Pacifica, una proposta decisamente popolare negli States e, in generale, in tutto il Nord America passerà alla prossima generazione. La prima unità rigorosamente elettrica del brand vedrà la luce verso la fine del 2025.

Chrysler è una delle “firme” più celebri a livello globale. Eppure, i numeri commerciali negli ultimi decenni hanno registrato una continua flessione. L’ambizione di Stellantis è quella di riportarla in auge, attraverso un piano in linea con le ultime tendenze di mercato, dal SUV ai propulsori elettrici. Il punto di riferimento sarà la connazionale Tesla. Questo soprattutto per il legame tessuto tra la compagnia fondata e diretta da Elon Musk con la sua clientela.

