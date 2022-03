Maserati Grecale Folgore: la tecnologia alla base del D-SUV elettrico

Con la presentazione ufficiale della nuova Maserati Grecale, il costruttore del Tridente accanto alle versioni GT, Modena e Trofeo introdurrà ben presto la Maserati Grecale Folgore. Il suo approdo non è immediato come quello messo in pratica appunto con i tre allestimenti citati, ma la versione esclusivamente elettrica del nuovo D-SUV del costruttore modenese sarà disponibile sul mercato a partire dai mesi estivi del prossimo 2023.

Sebbene non si sa tantissimo in questo momento, il costruttore del Tridente ha diffuso alcune specifiche e diverse immagini di quella che effettivamente sarà la Maserati Grecale Folgore dotata di un powertrain esclusivamente elettrico. Maserati Grecale sarà infatti il primo SUV elettrico nella storia del Tridente e sarà in grado di regalare sensazioni di guida identiche, o perlomeno simili, a quelle praticate con gli altri allestimenti a disposizione: viene definita quindi una fra le gamme prodotti più complete in assoluto.

La Maserati Grecale Folgore poggia sulla piattaforma Giorgio rivista

La Maserati Grecale Folgore sfrutta la piattaforma Giorgio di derivazione Alfa Romeo, la stessa utilizzata dalle Giulia e Stelvio. Nel caso di questa versione esclusivamente elettrica, la piattaforma ha chiaramente subito una revisione per potere garantire le medesime prerogative dinamiche e costruttive ad una vettura elettrica partendo da una base nata per tutt’altro utilizzo.

Ne deriva quindi che la piattaforma Giorgio rivista nel caso della Maserati Folgore è capace di ospitare le batterie nello spazio che intercorre fra i due assi, posizionando i due propulsori su ogni assale andando a realizzare una vera e propria trazione integrale su tutte e quattro le ruote.

Si può dire che l’intero sistema utile a garantire la gestione degli elementi propulsivi elettrici prevede elementi molto combatti capaci di utilizzare motore, inverter e riduttore con differenziale integrato in un’unica unità. In Maserati hanno installato questi su telaietti ausiliari evitando quindi di intaccare le doti dinamiche riconosciute alla piattaforma Giorgio. Dove la piattaforma prevedeva l’alloggiamento della trasmissione, la Maserati Grecale Folgore utilizza il Battery Management System (BMS) mentre vicino all’asse anteriore trova posto la batteria da 12 Volt e due elementi dedicati ai circuiti ausiliari e al comparto termico. Sull’asse posteriore c’è invece il caricatore di bordo.

Coppia massima di 800 Nm

Da un punto di vista legato alle prestazioni, la Maserati Grecale Folgore adotterà una tecnologia elettrica a 400 Volt della quale non si conoscono gli effettivi valori di potenza massima e i tempi utili a garantire una ricarica completa. Non si sa nemmeno se i 105 kWh della batteria sono effettivamente utilizzabili: in ogni caso i valori di potenza erogati dai due propulsori elettrici dovrebbero mantenersi su valori vicini ai 550 cavalli con un valore di coppia massimo che invece è stato rivelato ed è pari a 800 Nm.

