Fiat Mobi 2023: arriva importante novità tecnica

Fiat Mobi 2023 è stata lanciata oggi 25 marzo in Brasile. La nuova gamma della celebre city car della principale casa automobilistica italiana porta con se una novità tecnica molto interessante. Ci riferiamo all’opzione per dotare il veicolo del controllo di stabilità e trazione, oltre a un assistente alla partenza in salita. Si tratta di caratteristiche che mancavano nelle precedenti versioni del famoso modello che è uno dei più venduti da Fiat in quel mercato.

Importanti novità tecniche per la gamma 2023 della city car Fiat Mobi

Gli optional sono disponibili sia nelle versioni Like che nella Trekking, ma il marchio non ha ancora aggiornato il proprio sito web con i prezzi. Il prezzo consigliato della versione Like con questo aggiornamento è di R$ 61.990, poco più del valore della gamma 2022 dello stesso modello. Secondo Fiat, ora tutti i modelli venduti dal marchio offrono i sistemi ESC e ASR.

Per rendere il suo modello più attraente, Fiat ha dotato la sua Fiat Mobi di aria condizionata, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sensore di pressione dei pneumatici, doppi airbag e freni ABS con EBD. Il veicolo dispone anche di un sistema multimediale da 7 pollici che offre connessione wireless a CarPlay e Android Auto.

La gamma 2023 prevede anche la nuova colorazione grigio “Strato”, che ha debuttato sul SUV compatto Fiat Pulse, oltre ad altre tonalità. Ricordiamo che quest’anno, Fiat Mobi ha ottenuto un buon numero di immatricolazioni dall’inizio dell’anno. Questo mese il modello aveva già venduto più di 5.000 unità, il che lo ha portato al 3° posto in classifica, dietro al pickup Fiat Strada e alla Hyundai HB20.

Fiat naturalmente spera che le cose per il suo veicolo possano continuare ad andare bene in Brasile anche nel resto del 2022.

