Fiat Cronos e Peugeot 208: produzione triplicata in Argentina

Arrivano notizie positive per il gruppo Stellantis dall’Argentina. L’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares festeggia gli ottimi risultati che due delle sue auto stanno ottenendo in quel paese. Ci riferiamo ovviamente a Fiat Cronos e Peugeot 208 le quali stanno vivendo un grande momento in Argentina, dove vengono prodotte per il mercato locale e regionale. Negli stabilimenti di El Palomar e Ferreyra, la produzione di entrambi i veicoli è triplicata (+200 per cento) e le esportazioni sono cresciute del 400 per cento negli ultimi due anni.

Negli ultimi due anni in Argentina è triplicata la produzione di Fiat Cronos e Peugeot 208

I numeri sono stati rivelati dal presidente di Stellantis per il Sud America, Antonio Filosa, durante un incontro con il capo del Gabinetto dei Ministri della Nazione, Juan Luis Manzur. La casa automobilistica ha ratificato il suo piano di produzione ed esportazione per l’intero anno.

Stellantis come sappiamo è il gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Il piano dell’azienda prevede la produzione di oltre 160 mila veicoli nel 2022 e il raggiungimento di un volume di esportazione di quasi 92 mila unità da Fiat Cronos e Peugeot 208, che sono i due modelli più scelti dagli argentini da qualche tempo a questa parte.

Ricordiamo che le vetture vengono esportate anche negli altri paesi dell’America latina ed in primis in Brasile dove Fiat Cronos e Peugeot 208 ottengono ottimi risultati.

La berlina della principale casa automobilistica italiana in Argentina da molti mesi risulta essere l’auto più venduta in quel paese e anche in Brasile sta registrando buoni risultati con una presenza quasi sempre fissa in top 20.

Quanto alla Peugeot 208, questa auto sta consentendo alla casa automobilistica francese di conquistare nuove quote di mercato in paesi dove in passato il marchio francese non aveva mai brillato.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler Automobiles: depositato un brevetto che integra turbocompressore nella testata

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!