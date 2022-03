Fiat Pulse: riduzione di prezzo su tutta la gamma

Arriva una buona notizia per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare Fiat Pulse in Brasile. Nelle scorse ore infatti il SUV compatto della principale casa automobilistica italiana ha visto una riduzione dei prezzi per tutta la sua gamma. La riduzione maggiore è stata del 2,3 per cento. Ora il SUV compatto si posiziona in una fascia di prezzi tra R$ 85mila e R$ 121mila.

Riduzione generalizzata dei prezzi per Fiat Pulse in Brasile grazie al governo

Questa riduzione dei prezzi di Fiat Pulse deriva dall’entrata in vigore del decreto del governo federale brasiliano per la riduzione dell’IPI per le automobili. L’IPI è una tassa che grava sulle auto e dunque con questa riduzione è avvenuto un abbassamento dei prezzi di tutti i modelli.

Infatti Fiat Pulse non è il solo modello di Fiat ad aver ricevuto questa riduzione. Anche Fiat Mobi, Argo, Toro, Strada, Fiorino e Cronos hanno subito la stessa sorte. Si spera che questa mossa del governo brasiliano possa incentivare le vendite di auto in quel paese, che rimane il mercato auto più importante di tutta l’America Latina.

Tornando a Fiat Pulse, nella prima metà di marzo sono state vendute 1.318 unità. Ciò equivale alla 17 esima posizione per il modello tra le auto più vendute nel paese. Si spera che con la riduzione dei prezzi le vendite di questo modello possano subire una vera e propria impennata. Ecco il nuovo listino prezzi del SUV compatto di Fiat per quanto riguarda il Brasile:

Nuovi prezzi Fiat Pulse

Drive 1.3 MT – R$ 86.056 (-R$ 1.934)

Pulse Drive 1.3 CVT – R$ 94.804 (-R$ 2.186)

Pulse Drive Turbo CVT – R$ 103.446 (-R$ 1.544)

Pulse Audace Turbo CVT – BRL 110.959 (-BRL 1.521)

Pulse Impetus Turbo – BRL 121.605 (-BRL 1.885)

