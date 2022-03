Stellantis starebbe cercando di vendere la sede di Opel

Stellantis starebbe cercando di vendere gran parte della sede di Opel a Rüsselsheim in Germania. L’area interessata dalla vendita avrebbe una superficie simile a quella di quasi 180 campi da calcio. E’ stato il magazine tedesco “Handelsblatt” a riportare la notizia nelle scorse ore. Il motivo di ciò sarebbe che l’area Opel di Rüsselsheim è troppo grande, è questo la rende particolarmente inefficiente.

Sempre secondo la stessa fonte, potrebbe essere venduto anche il nuovo “Green Campus”, dove il produttore vuole fondere amministrazione, ricerca e sviluppo e vendita in Germania in tre anni, così come l’Adam-Opel-Haus. La casa automobilistica potrebbe quindi affittare nuovamente queste aree. Questo significa che solo i capannoni di produzione dovrebbero rimanere di proprietà di Opel.

Il responsabile delle risorse umane di Stellantis, Ralph Wangemann, ha dichiarato al giornale che la forza lavoro troverà “un ambiente eccezionale con le attrezzature di lavoro più moderne”. Tuttavia, a quanto pare, i dipendenti temono che la maggior parte dei lavori d’ufficio di oggi scompaiano di conseguenza.

Le nuove stanze sarebbero così strette da far pensare che Opel voglia tagliare centinaia di posti di lavoro con la ristrutturazione della sua sede. Stellantis ribatte che, nell’ambito di una “Nuova Era dell’Agilità”, i dipendenti potrebbero dedicare fino al 70% dell’orario di lavoro lavorando da casa.

Opel starebbe ancora perseguendo sempre più una “strategia di esternalizzazione” con i suoi tecnici e ingegneri per compensare gli svantaggi causati dagli alti costi in Germania. Il lavoro di sviluppo da Rüsselsheim dovrebbe quindi essere gradualmente trasferito in sedi di gruppo più economiche.

D’altra parte, Rüsselsheim dovrebbe essere rafforzata come luogo di produzione, anche attraverso la nuova Opel Astra, per la quale sono stati appena investiti diversi milioni di euro nella produzione in Germania.

