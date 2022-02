Nuova Opel Astra: iniziata la produzione a Russelsheim

Arrivano buone notizie dalla Germania per il marchio Opel. La casa tedesca ha infatti annunciato nelle scorse ore che la produzione della nuova Opel Astra è iniziata nello stabilimento principale Opel a Rüsselsheim. Per i dipendenti, l’inizio della produzione significa il ritorno all’operatività su due turni, come annunciato giovedì dalla casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis. Le prime 500 vetture sono quindi già uscite dalla catena di montaggio.

Iniziata la produzione della nuova Opel Astra a Russelsheim in Germania

La nuova Opel Astra darà al marchio Opel un “nuovo slancio”, ha affermato il CEO della casa tedesca, Uwe Hochschurtz. Il design del nuovo modello Astra si discosta leggermente dalle precedenti generazioni: è più piatto, leggermente più largo e dotato di un nuovo sistema di illuminazione. Dovrebbe essere più intuitivo da usare tramite un “touchscreen extra-wide” all’interno.

Il responsabile del personale Ralph Wangemann ha dichiarato: “Lo stabilimento di Rüsselsheim ha costantemente aumentato la propria competitività”. Ciò ha assicurato al sito la produzione di “questo importante modello”.

Opel Astra è il modello di maggior successo dell’azienda. Infatti dal 1991, 15 milioni di unità del veicolo sono state vendute insieme al marchio gemello Vauxhall. Oltre alla nuova Opel Astra, anche i modelli Opel Insignia e DS4 continueranno a uscire dalla catena di montaggio a Rüsselsheim.

Ricordiamo anche che Opel intende offrire tutti i suoi modelli in versione elettrificata entro il 2024 e affidarsi interamente ai veicoli elettrici a partire dal 2028. Lo ha confermato nei giorni scorsi il suo numero uno, l’amministratore delegato Uwe Hochschurtz.

La nuova Opel Astra in primavera arriverà nelle concessionarie e partiranno le prime consegne anche nel nostro paese. Vedremo come il pubblico accoglierà il nuovo modello con il quale Opel intende incrementare ancor di più le sue immatricolazioni nel nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Nuova Opel Astra: il 2022 sarà l’anno del debutto della sesta generazione del celebre modello