Jeep mostra nuovo teaser per il suo Easter Safari

L’ultimo teaser di un concept per il Jeep Easter Safari sembra essere un Wrangler 4xe Rubicon con una carrozzeria di ispirazione militare. L’immagine è stata pubblicata dalla casa automobilistica americana sui social circa 24 ore fa. A giudicare dalla singola immagine teaser, questo Wrangler 4xe indossa vernice verde oliva, anche sui paraurti. La scritta “RU31-Con” sul lato del cofano è un modo stilizzato di scrivere Rubicon.

Nuovo teaser per Jeep in vista del suo Easter Safari di aprile

Le ruote sembrano essere maggiorate, esse hanno un design semplice e funzionale. Una bandiera americana si scorge davanti alla portiera d’ingresso. Sfortunatamente, nient’altro è visibile in questo teaser.

A giudicare dalla descrizione di Jeep, sembra che questo concept prenda ispirazione da un modello classico per il servizio militare. Il primo veicolo che viene in mente è ovviamente il Willys MB della seconda guerra mondiale. Tuttavia, ci sono alcune altre possibili Jeep che negli scorsi decenni sono state utilizzate nell’esercito, come Willys M38 e Jeep M606.

Jeep Easter Safari di quest’anno va dal 9 al 17 aprile. L’anno scorso, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha portato quattro concept all’evento. Nel 2019 erano sei. Finora, ne abbiamo visti cinque per il 2022 e questo fa pensare che sia concreta la possibilità di vederne almeno un altro ancora prima che l’evento abbia inizio.

Ricordiamo infine che in precedenza Jeep aveva mostrato altri 4 teaser tra cui uno che mostrava un prototipo che fondeva in se Gladiator e Wrangler. Poi è stato mostrato anche un concept per festeggiare i 20 anni di Rubicon. Presenti anche una Grand Cherokee 4xe presentata come un modello perfetto per la guida fuoristrada. Vedremo dunque quali altre sorprese ci riserverà nei prossimi giorni il marchio di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass e-Hybrid a 299 euro al mese con manutenzione e garanzia

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!