Jeep: mostra teaser di un prototipo mix tra Gladiator e Wrangler

Arrivano novità interessanti da Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo teaser, il terzo, per quanto riguarda la 56a edizione del leggendario Easter Jeep Safari (9-17 aprile).

Ecco il terzo teaser relativo alla 56a edizione del leggendario Easter Jeep Safari

L’immagine in questione è accompagnata dalle seguenti parole: “Vi siete mai chiesti che aspetto potrebbe avere unire due potenti fuoristrada come Wrangler e Gladiator? E se un pickup osasse essere più simile a un SUV per aumentare il suo angolo di partenza? L’ultimo concept Jeep in vista del Jeep Safari di Pasqua di quest’anno reinventa ciò, offrendo un’abbondanza di sicurezza sulle quattro ruote e un pizzico di libertà all’aria aperta.”

Da queste parole si evince che uno dei prototipi che Jeep porterà in quel famoso evento sarà un pickup con le caratteristiche di un fuoristrada. Questo teaser arriva dopo che nei giorni scorsi la casa americana aveva già mostrato altre immagini criptiche. Il teaser iniziale accennava a un paio di prototipi, tra cui un ” SUV Jeep elettrificato 4xe che sicuramente conquisterà anche i terreni più tumultuosi “.

Il secondo teaser invece segnalava l’imminente arrivo di un concept di Rubicon per il 20° anniversario. Adesso invece viene descritto questo prototipo che fonde Gladiator e Wrangler insieme e che ovviamente suscita molta curiosità.

Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno altri teaser a proposito delle sorprese che il brand di Stellantis ha in serbo per questo importante evento che si svolge come di consueto durante il periodo pasquale e che quest’anno avrà una importanza ancora maggiore per la casa americana che deve fare i conti con la forte concorrenza di Ford che ha lanciato sul mercato un modello come Bronco che è rivale diretto di Wrangler.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 4xe: pubblicato il primo video teaser del modello che presto sarà lanciato sul mercato auto del Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!