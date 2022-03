Jeep Grand Wagoneer: confermato il motore Twin-Turbo I6

Silenziosamente, senza troppi squilli di tromba Jeep ha confermato l’arrivo di un nuovo motore per Jeep Grand Wagoneer. Si tratta del motore Twin-Turbo l6 di cui si parla già da tempo. La conferma è emersa direttamente dal configuratore online di Grand Wagoneer.

In esso è adesso presente una nuova opzione di “aggiornamento del motore” che costa 2 mila dollari. Curiosamente, nessuna informazione viene offerta su questo motore, ma c’è una foto in bella vista (anche se a bassa risoluzione) che conferma le voci di vecchia data su un motore a sei cilindri in linea potenziato di cui più volte vi abbiamo parlato in passato.

Sembra ormai certo che Jeep Grand Wagoneer avrà il nuovo motore Twin-Turbo I6

Sebbene non ci sia una descrizione per questo motore, la foto mostra chiaramente un design in linea con questo chiaccherato propulsore. Possiamo anche vedere piccoli turbocompressori sui lati ed inoltre le parole twin turbo sono chiaramente visibili sul coperchio del motore. Tecnicamente parlando, non possiamo confermare che ci sono sei cilindri da questa foto, ma dall’immagine pare proprio si possa trattare di questo propulsore.

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno era emersa la voce secondo cui un nuovo motore GMET6 HO da 3,0 litri era già in produzione presso lo stabilimento Stellantis di Saltillo, con la produzione che sarebbe partita a novembre del 2021. Questa indicazione però successivamente era stata rimossa.

Sembra che la nuova I6 biturbo sarà un’esclusiva di Jeep Grand Wagoneer, per ora comunque. Per quanto riguarda un annuncio ufficiale sul motore, questa scoperta del configuratore suggerisce che mancano solo settimane o addirittura giorni.

Si era vocifera che il propulsore sarebbe potuto essere mostrato per la prima volta ad aprile in occasione del Salone dell’auto di News York 2022. Quella dovrebbe essere anche la prima occasione per vedere le versioni a passo lungo di Wagoneer e Grand Wagoneer. Vedremo se le cose andranno realmente così.

