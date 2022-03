Jeep Grand Wagoneer nominato miglior SUV dell’anno

Le caratteristiche e i servizi premium offerti dal nuovo Jeep Grand Wagoneer continuano a dimostrare il suo potenziale, rendendolo il migliore nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Nelle scorse ore è stato nominato miglior SUV dell’anno in occasione del 12° Hispanic Motor Press Awards (HMPA).

Ricardo Rodriguez-Long, presidente e fondatore della Hispanic Motor Press Foundation, ha dichiarato che ogni anno c’è un veicolo che sorprende e il Grand Wagoneer è quello di quest’anno. Si tratta di un modello lussuoso che è stato realizzato con gusto e include gli enormi vantaggi di avere un SUV full-size 4×4 capace di trainare quasi 4535 kg.

Jeep Grand Wagoneer: il nuovo SUV full-size conquista un importante premio in America

Rodriguez-Long afferma che è un veicolo in grado di portare la famiglia letteralmente ovunque con comfort e massima connettività. La giuria dell’HMPA 2022 è composta da giornalisti automobilistici ispanici dipendenti, creatori di contenuti e influencer del settore automotive, selezionati dal comitato consultivo organizzazione.

Oltre 20 membri della giuria provenienti da tutto il paese hanno valutato più di 100 nuovi veicoli nel 2021 e nel 2022. La giuria valuta i modelli in base alle loro caratteristiche, tra cui comfort, sicurezza, economia, maneggevolezza, prestazioni, funzionalità, integrazione del sistema di infotainment, design degli interni, requisiti ambientali, soddisfazione del conducente, design generale e prezzo.

Aaron Sanchez, produttore esecutivo e conduttore di The Morning Show su ABC News Radio KMET 1490AM, ha dichiarato che il design degli interni e la qualità del Jeep Grand Wagoneer sono migliori di molte berline di lusso e inoltre ci sono tutte le ultime novità per quanto riguarda la connettività.

Il nuovo Grand Wagoneer segna la rinascita di un’icona americana premium, con le capacità leggendarie grazie a tre sistemi 4×4 disponibili, prestazioni di alto livello, dinamica di guida eccezionale, la capacità di traino migliore della categoria che arriva fino a 4535 kg, tecnologia e sicurezza avanzate e un livello superiore di comfort per un massimo di otto passeggeri, il tutto racchiuso in un design sofisticato e autentico.

Jim Morrison, senior vicepresidente e capo di Jeep Nord America, ha dichiarato che guadagnare il premio SUV of the Year dalla Hispanic Motor Press Foundation è un’ulteriore conferma che il Jeep Grand Wagoneer offre la raffinatezza, la tecnologia, il comfort e le capacità che cercano i clienti. Gli interni del nuovo SUV non sono secondi a nessuno, quindi è gratificante quando gli esperti sono d’accordo con questa cosa.

Ricordiamo che il Jeep Grand Wagoneer 2022 viene offerto con i Wagoneer Client Services che propongono un’esperienza cliente personalizzata e premium, mettendo a disposizione una suite di vantaggi e servizi VIP, tra cui cinque anni di manutenzione in concessionaria (compresi i cambi di olio e le rotazioni degli pneumatici), assistenza clienti h24 e assistenza stradale tramite telefono o chat online, accesso VIP a eventi esclusivi e selezionati e altro ancora.

