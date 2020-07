Alfa Romeo E-SUV: si farà o no?

In futuro la gamma di Alfa Romeo, al pari di quanto sta avvenendo anche con tante altre case automobilistiche, sarà composto principalmente da SUV. In futuro anche la top di gamma del Biscione potrebbe essere un modello di questo tipo. Ci riferiamo ad un futuro Alfa Romeo E-SUV che prima o poi potrebbe fare capolino nella gamma della casa automobilistica milanese. Questo modello nell’ultimo piano industriale di Sergio Marchionne era stata confermato.

Alfa Romeo E-SUV: alla fine si farà?

Successivamente però le cose sono cambiate. Il modello è sparito dai progetti del marchio italiano per i prossimi anni al pari di quanto accaduto con altri modelli inizialmente previsti come le due sportive 8C e GTV. A differenza di queste ultime però ci sono buone probabilità che nei prossimi anni si possa tornare a parlare di un simile modello. Un’Alfa Romeo E-SUV, che secondo alcuni potrebbe chiamarsi Giorgio, Pordoi o Castello, potrebbe diventare realtà nei prossimi anni, una volta che la situazione del marchio milanese sarà ben definita in seguito alla fusione di FCA con PSA.

Un Alfa Romeo E-SUV potrebbe dare una grossa mano al Biscione per incrementare le vendite in mercati importanti come Stati Uniti e Cina. Dunque non sembra così improbabile che tra i futuri modelli che saranno annunciati con il nuovo piano industriale possa trovare spazio anche un simile veicolo. Secondo alcuni le vendite di Alfa Romeo in USA e Cina potrebbe aumentare di molto grazie ad un SUV di grandi dimensioni. Sembra dunque improbabile che il futuro CEO Carlos Tavares si lasci scappare una simile occasione. Se mai un simile modello si farà è probabile che venga utilizzata una delle piattaforme di PSA e non come si ipotizzava in passato una versione a passo lungo della piattaforma modulare Giorgio.