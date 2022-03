Peugeot: pensa a rilanciare un modello anni ’80 [RENDER]

Alla Peugeot sanno perfettamente che l’industria automobilistica sta attraversando una fase interlocutoria. In attesa di lasciar la ribalta unicamente ai motori 100% elettrici, essi convivono con gli endotermici.

Una svolta green per cui si preparano tutte le migliori Case. Al momento, ognuna ha almeno uno o due modelli elettrificati. Strano a dirsi, nel pieno del rinnovamento, numerosi marchi stanno scegliendo di recuperare esemplari iconici del passato e farne i loro nuovi punti di riferimento per il futuro.

Un chiaro esempio è la Renault 5 Electric: recuperata dal passato e adattata al presente, conserva un’estetica retrò tanto popolare oggi. Ha fatto lo stesso Opel, in tal caso con la sua famosa Manta.

Peugeot ha sul tavolo la possibilità di recuperare la sua 205 GTi e trasformarla in elettrica

Nella circostanza della Peugeot, sono già al cento per cento elettriche sono le 208 e 2008, vale a dire due best seller dell’azienda d’oltralpe, nonché l’e-Partner, il furgone commerciale.

Siccome sia Renault sia Opel hanno scelto di riesumare il passato, molti fan del Leone pregano di portare avanti l’idea avuta anni addietro dall’amministratore delegato della compagnia, Guilles Vidal.

Proprio Vidal immaginava il comeback di un mito a impatto zero: la celebre Peugeot 205 GTi, uno dei SUV lanciati negli anni ’80 e diventato un modello assai ricercato tra gli amanti degli Sport Utility e anche gli amanti del tuning.

Inoltre, il Costruttore d’oltralpe ha nel cassetto una serie di bozzetti dell’ipotetica Peugeot 205 GTi elettrica. Come non potrebbe essere altrimenti, alla luce peraltro del buon lavoro svolto da Opel con la sua Manta e dalla Renault con la sua 5 Electric. Ciò ha indotto parecchi seguaci a chiedere la trasformare del progetto in realtà.

Finora, tuttavia, il brand del gruppo Stellantis, malgrado consideri la proposta, non ha dato l’ok finale al ritorno di un’icona che, se avesse luogo, avrebbe i numeri adatti per sbancare le concessionarie. Nel frattempo, condividiamo i render pubblicati in rete.

