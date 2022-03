Opel: offre 10 mila km di autonomia elettrica con EDP

I clienti privati Opel e i singoli imprenditori che acquistano un’auto elettrica o ibrida plug-in del marchio tedesco riceveranno una tessera di ricarica da 1800 kWh, corrispondenti a circa 10.000 chilometri di autonomia senza costi energetici associati.

Opel: risorse rinnovabili

La soluzione introdotta è il risultato di una partnership tra Opel ed EDP Comercial ,che prevede la fornitura di tessere Electric Mobility precaricate. Dopo aver consumato i summenzionati 1800 kWh di energia, i guidatori potranno inoltre beneficiare di uno sconto del 20% sull’energia 100% green che caricano tramite rete pubblica con la tessera EDP Electric Mobility.

Obiettivo dell’iniziativa è facilitare il passaggio alla mobilità a zero emissioni. In tal senso, la compagnia si dice impegnata a produrre le migliori vetture elettriche, rendendole accessibili a tutti, garantendo una transizione senza intoppi. Opel ha già annunciato l’impegno a commercializzare esclusivamente veicoli alla spina a partire dal 2028.

L’energia consumata attraverso la tessera EDP Electric Mobility proviene interamente da fonti rinnovabili. Al consumo dell’energia precaricata sulla carta, la componente energetica della tariffa CEME sarà di 0,2396 euro per kWh e chiunque avrà accesso al suddetto sconto del 20%.

La partnership tra Opel ed EDP Comercial mira ad accompagnare lo sviluppo della mobilità elettrica in Portogallo, che lo scorso anno ha rappresentato il 20% di ogni veicoli commerciale leggero venduti nel Paese lusitano.

Sei modelli elettrici

La gamma elettrica di Opel comprende attualmente sei modelli. La Corsa-e ha un’autonomia di 359 km. Le nuove Grandland Hybrid (225 CV) e Grandland Hybrid4 (300 CV) sono ibride plug-in dotate delle ultime tecnologie, che garantiscono un’autonomia di oltre 50 chilometri. La nuova Mokka-e, con un’autonomia di 338 km, è la versione green del rivoluzionario SUV di Opel, che ha debuttato con il rinnovato linguaggio di design del marchio. L’offerta verrà rafforzata questa primavera con la nuova Astra PHEV.

La restante gamma prodotti con motore elettrificato Opel è attualmente composta da Combo-e Life, Zafira-e (minivan con una capacità massima di nove posti) e dai commerciali Combo-e, Vívaro-e (furgone, doppio, pianale e passeggeri) e Movano-e.

Da notare che, quest’anno, il marchio tedesco avrà un pacchetto completo di soluzioni di motorizzazione EV in tutto il suo assortimento di veicoli commerciali.

