Peugeot Boxer: la trasformazione in un… ufficio mobile [FOTO]

Negli ultimi due anni, le modalità di svolgimento di lavoro sono cambiate drasticamente, portando alla democratizzazione dello smart working in parecchie aziende. Di fronte a tale flessibilità, tanti di noi apprezzano il fatto di operare da qualsiasi luogo e quando vuole. Così, per soddisfare le esigenze professionali e di svago, l’officina JMCA ha trasformato e allestito un vecchio Peugeot Boxer in un funzionale furgone dotato di un ufficio mobile.

Peugeot Boxer, da furgone a ufficio mobile per il lavoro e lo svago

Chiamato “Bureaux Nomads”, il veicolo si è rivelato una vera sfida per i designer coinvolti nel progetto. Per ottimizzare il più possibile lo spazio e fornire un luogo sufficientemente ampio e confortevole, hanno prima scansionato l’interno della cabina con un laser 3D così da ottenere piani precisi del Peugeot Boxer lungo 6 metri.

Capace di ospitare fino a due persone, è stato completamente riprogettato con un sistema a scomparsa in legno, garantendo la razionalizzazione degli interni. È composto da una sala da pranzo, una zona notte, un angolo di lavoro e un ripostiglio smart.

Dunque, una tavola di legno di 5 cm di spessore e inclinabile a 90 gradi permette sia di consumare i pasti che di avere un appoggio per lavorare, ma anche di fare largo al letto. Che è nascosto dietro una parete pieghevole. Si appoggia alle panche e lascia intravedere uno spogliatoio e un ripostiglio.

Per quanto riguarda la sua autonomia, il veicolo è provvisto di 2 pannelli solari fissati sul tetto con una potenza di 330W. Ha peraltro un serbatoio per l’acqua potabile da 80 litri e uno per la raccolta delle acque reflue dai servizi igienici e dalla cucina situata dietro il sedile del conducente. Ma anche un sistema di isolamento e riscaldamento in modo che la sua temperatura all’interno sia piacevole.

Almeno per il momento, l’ufficio mobile rappresenta giusto un concept del modello Peugeot in fase di studio.

