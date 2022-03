Peugeot 104, 50 anni e non sentirli: storia di un successo

Il Leone ha approfittato della e-208 per celebrare il 50° anniversario delle “linee 100” del marchio. Lanciata nel 1972, la Peugeot 104 è stato il precursore di due modelli di successo, la 100 e la 200, che hanno venduto oltre 25 milioni di unità in tutto il mondo.

Queste hanno assicurato l’accesso a un mezzo di trasporto a innumerevoli clienti e con la nuova e-208 100% elettrica, il brand crede di scrivere l’ennesimo capitolo illustre. Dal lancio della Peugeot 104 all’e-208, il Costruttore d’oltralpe conta 10 generazioni vincenti.

La Peugeot 104 è passata alla storia come un’auto versatile e compatta che ha dato il via alla storica linea. Rimase in commercio dal 1972 al 1988.

Nel 1991 arrivò un’altra best seller: la 106. Con diverse motorizzazioni, disponeva di un’innovativa versione elettrica. E parliamo di 25 anni fa.

La 107 si presentò nel 2005 con un design ben curato e originale, caratterizzato da vetro scuro sul retro. Ancora una volta fece centro. L’attuale 108 è, in buona sostanza, una 107 evoluta e leggermente più voluminosa.

Nel 1983 cominciò l’era della serie 200, con la 205. Con il suo look all’avanguardia, la 205 ha lungamente dettato legge nel suo segmento. Ha aiutato la Casa a venir fuori da una pesante crisi finanziaria negli anni 80. Osso duro nel motorsport, è uscita dalla catena di montaggio in una declinazione energica: la GTi da 105, 115 e 130 cavalli.

La best seller di ogni epoca delle Peugeot apparirà nel 1998. Con varianti quali station wagon, cabriolet, berlina e hacth (tre e cinque porte), la 206 ha lasciato un’impronta indelebile per la sua eleganza e comfort. Ha avuto un tale successo da essere stata venduta in 8 milioni di unità complessive. Quindi, è seguita la 207, più grande e tecnologica a bordo.

E nel 2012 toccò a un ulteriore fenomeno: la 208. Dall’aspetto grintoso e al passo coi tempi, la vettura crebbe nelle dimensioni in confronto alla precedente generazione. E per rafforzarne il fascino, da una sua costola nacque la sportiva GTi, in grado di sviluppare 200 cavalli. Sottoposta a restyling nel 2019, la 208 ha globalmente raccolto quasi 800 mila ordini.

