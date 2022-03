Opel Kadett A: messo all’asta un esemplare del ’64

In primo piano su AutoHunter , la piattaforma di aste online guidata da ClassicCars.com, spicca una Opel Kadett A del 1964. Come parte della serie di video YouTube, il proprietario della Kadett condivide la storia unica dell’auto su AutoHunter Cinema.

Opel Kadett A del 1964 all’asta su AutoHunter: un lavoro maniacale la riporta all’antico splendore, senza dimenticare la tecnologia

Questa Kadett A a due porte del 1964 è stata ridipinta nel rosso originale, nell’ambito di un processo di restauro di tre anni completato nel 2021, indica la scheda tecnica. Tutte le aree arrugginite sono state sostituite con metallo nuovo e l’intera carrozzeria è stata levigata e rifinita. Un lavoro certosino atto a donarle di nuovo l’antico splendore, in linea con il ricordo lasciato nei fasti del passato.

L’interno è dotato di sedili avvolgenti anteriori in vinile bicolore rivestiti in bianco e nero e un sedile posteriore abbinato. Ma per non dare l’impressione di una vetture demodé, sul fronte tecnologico è stata aggiornata con le porte USB.

La Opel Kadett A è alimentata da un motore in linea da 4 cilindri da 1,0 litri ricostruito e raffreddato ad acqua con un sistema elettrico a 6 volt. Il propulsore ha un carburatore ricostruito, cuscinetto di sospensione dell’albero di trasmissione e generatore. Un cambio manuale a 4 marce trasmette potenza alle ruote posteriori.

Inoltre, la Opel Kadett A messa all’asta è dotata di cerchi in acciaio da 12 pollici con coprimozzi dog dish, anelli decorativi cromati e pneumatici radiali. Sono state installate nuove pastiglie dei freni, pompa freno e tubi di gomma. Il pacchetto include una targa dell’Arizona, documentazione, ricevute, manuale di istruzioni, strumenti e kit di pronto soccorso.

Se desideri saperne di più, visita il portale di AutoHunter, dove troverai ulteriori informazioni in merito, nonché una galleria fotografica. L’asta terminerà il 29 marzo 2022. Intanto, hai modo di ammirarla nel pieno del suo splendore con il video pubblicato dalla casa d’aste che vi riportiamo di seguito:

